Los ojos del relevista Jorge López se iluminaron el martes cuando se reportó al clubhouse de los Twins de Minnesota tras ser cambiado por los Orioles de Baltimore.

El entusiasmo no era solo por el hecho de haber salido de un equipo sotanero a uno con posibilidades de llegar a los playoffs.

Su alegría era porque en ese camerino de los Twins lo esperaban un grupo de cuatro peloteros puertorriqueños para darle su recibimiento.

López, uno de los mejores taponeros de la Liga Americana en esta temporada, se encontró con Carlos Correa, José Miranda, Emilio Pagán y Jovani Morán al llegar a los vestidores.

El cayeyano no se sintió extraño. De inmediato se integró a los ahora llamados Bori-Twins.

“Oye eso fue increíble. Otra bendición más. El trato que me dieron. Son tipos bien buena gente. Había compartido con algunos de ellos en años anteriores en el Clásico Mundial. Con Carlitos había jugado. Conocí a los nuevos como Morán, Miranda. Una unión en este equipo que se ve que va a llegar lejos”, dijo López a El Nuevo Día horas antes de que los Twins se enfrentaran a los Tigers de Detroit.

PUBLICIDAD

“Es gratificante estar con ellos aquí. No lo puedo describir. El tiempo que estuvimos antes fue corto. Pero es tiempo para conocerlos más y compartir juntos más tiempo. Es más que un equipo es como una familia. Eso es lo que importa”.

Lopez soltó una carcajada cuando se le preguntó si se les podía llamar los Bori-Twins.

“Definitivamente. Los Bori-Twins. Estamos aquí para ayudarlos. Estamos para eso”.

López está registrando la mejor actuación de su carrera en las Mayores. Convertido exclusivamente en relevista cerrador, el boricua de 29 años tenía 19 salvados con los Orioles y una efectividad de 1.68.

“ Es gratificante estar con ellos aquí. No lo puedo describir. El tiempo que estuvimos antes fue corto. Pero es tiempo para conocerlos más y compartir juntos más tiempo. Es más que un equipo, es como una familia. Eso es lo que importa. ” Jorge López / nuevo relevista de Minnesota

Los Orioles habían resurgido y se habían metido de lleno en la lucha por el tercer comodín cuando decidieron enviar a López a los Twins por varios jugadores de liga menor.

“Me tomó con un poquito de sorpresa. Nuestro equipo estaba en un momento bien relax. El equipo estaba ganando. Pero se entendió el movimiento y lo que quieren hacer”, admitió el veloz tirador derecho.

Según medios informativos de Minnesota, Carlos Correa fue uno de los que recomendó que trajeran en cambio a Jorge López. (Abbie Parr)

“Pero nada, esto es otra bendición estar aquí de un equipo sotanero como quien dice para estar en un equipo que está en el primer lugar”.

López no fue el único jugador que los Twins trajeron en cambio. También se hicieron de los servicios de los lanzadores Tyler Mahle (Cincinnati) y Michael Fulmer (Detroit).

“Parece qe estamos haciendo los movimientos correctos para mejorar y eso siempre es importante. Como jugador uno quiere sentir que la oficina central -gerencia- está colocando el mejor producto en el terreno para ayudar a ganar el campeonato”, dijo por su parte, Correa al Star Tribune.

PUBLICIDAD

“Y hasta ahora, en la fecha límite de hacer cambios, sentimos que lo están haciendo. Nos están dando la oportunidad, una mejor oportunidad para salir allá y competir con los mejores”.

De hecho, según se supo, Correa fue uno de los que abogó porque se hicieran las gestiones por conseguir a López, su amigo de infancia.

También conversó con la dirección del equipo para que no incluyeran a José Miranda en ningún cambio.

“Antes lo veía los cuatro días que teníamos serie”, dijo López refriéndose a Correa. “Ahora estoy agradecido de verlo todos los días en el terreno”.

Por otro lado, López no está claro de qué forma lo utilizará el manager Rocco Baldelli aunque se supone que con 19 rescates su labor debe ser la misma en un equipo que no ha tenido un cerrador bonafide.

“Cada vez que vengo a un equipo nuevo soy bien ‘open’ (abierto). Me ajusto a lo que ellos quieran. Si me ponen en el sexto, séptimo no me interesa. Para mí tengo que seguir enfocado en lo que tengo que hacer en la loma. Si ellos quieren que siga siendo ‘closer’, lo haré. Si no, también”.

“Yo peleo para estar en la loma y por mi equipo. No por mi ‘spot’. Es algo que he aprendido durante los años. Tener esa mentalidad me ha ayudado a llegar a donde he llegado”.

Según informes provenientes de Minnesota, Baldelli piensa utilizar en combinación a López y a Fulmer para cerrar juegos dejando al boricua Emilio Pagán, Jhoan Duran y Griffin Jax en el resto de los espacios de relevo. Joe Smith continúa como el preparador.

PUBLICIDAD

“Es un equipazo que va a dar mucho de qué hablar y sé que vamos a llegar bien lejos. Quiero brindarle mi energía y entusiasmo al equipo. Sé que va a llenar el extra que tienen ya, lo bueno que son. Es un conjunto bien unido y yo voy estar unido a eso también”, concluyó.