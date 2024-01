Los Cardinals firman al receptor Jonathan Morales tras recomendación de Yadier Molina

Yadier Molina no se removió el nuevo sombrero de asesor de los Cardinals de San Luis mientras dirigía a los Criollos de Caguas al campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Uno lo recomienda, pero no decide si sí o si no. Recomendado como otros jugadores que son buenos, que nos pueden ayudar. Gracias a Dios, pudieron hacer esta firma con Jonathan, que nos puede ayudar. Lo recomendé porque en San Luis los cátcher son bien importantes. Si comienza en Triple A, puede ayudarnos si le pasa algo a Contreras, que Dios quiera nade le pase. Pero, tenemos un seguro con Jonathan ahí. No tengo dudas de que lo puede hacer”, apuntó.