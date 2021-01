Los Cardinals de San Luis adquirirán al antesalista estelar Nolan Arenado, mediante un canje con los Rockies de Colorado, el cual requiere de una serie de aprobaciones antes de concretarse, dijo el viernes una persona cercana a la transacción.

Esa fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, debido a que el canje no se ha concretado todavía.

Arenado, ocho veces galardonado con el Guante de Oro, firmó en febrero de 2019 su nuevo convenio con Colorado, por ocho años y $260 millones. Se le adeudan $199 millones para las próximas seis campañas.

Los Rockies pagarían a San Luis una gran cantidad en efectivo como parte del acuerdo, dijo la persona. La oficina de las Grandes ligas debe aprobar una transacción en efectivo de más de un millón de dólares.

El convenio de Arenado tenía una provisión que requería de su visto bueno para realizar cualquier canje.

Arenado podría reestructurar su contrato como parte del trueque, dijo la fuente y ello requeriría de luz verde por parte del sindicato de peloteros.

Arenado, de 29 años, batea .293 con un OPS de .890 durante ocho campañas, con un promedio de 35 jonrones y 114 carreras impulsadas por 162 juegos. Ayudado en parte por el Coors Field, que favorece a los bateadores, lideró la Liga Nacional en jonrones tres veces y las Mayores en carreras impulsadas dos veces.

Los Cardinals terminaron segundos en la División Central de la Liga Nacional la temporada pasada y perdieron un enfrentamiento de playoffs de primera ronda contra los Padres de San Diego. Arenado sacará a Matt Carpenter de su papel como tercera base titular y jugará en un cuadro con los estelares Paul DeJong en el campo corto y Paul Goldschmidt en la primera base.

Arenado se desplomó durante la temporada 2020 acortada por la pandemia, bateando .253 con ocho jonrones y un OPS de .738 en 48 juegos. Ganó $ 12,962,963 en salario prorrateado.

El gerente general de Colorado, Jeff Bridich, reconoció la última temporada baja que estaba escuchando ofertas de canje en el cinco veces All-Star, y Arenado dijo en febrero de 2020 que “hay mucha falta de respeto aquí” y “ya no hay relación” entre él y Bridich.

Al igual que Troy Tulowitzki y Matt Holliday antes que él, Arenado se cansó de perder, especialmente en una división Oeste de la Liga Nacional gobernada por los Dodgers de Los Ángeles cada año que ha estado en las Grandes Ligas.

El contrato de Arenado requería salarios de $35 millones anuales de 2021 a 24, $32 millones en 2025 y $27 millones en 2026. Su acuerdo incluía una disposición que le permitía optar por no participar después de la temporada 2021 para convertirse en agente libre.

St. Louis trae de vuelta a gran parte del mismo equipo que llegó a la postemporada del año pasado, incluido el lanzador veterano Adam Wainwright, quien finalizó un contrato de un año y $8 millones el viernes. Wainwright regresa para su 17ª temporada con St. Louis, igualando a Bob Gibson (1959-75) en la segunda mayor cantidad de temporadas con los Cardinals entre los lanzadores, uno detrás de Jesse Haines (1920-37).

Wainwright tuvo foja de 5-3 con efectividad de 3.15 la temporada pasada, ponchando a 54 en 65 2/3 entradas. Tiene marca de 167-98 con efectividad de 3.38 en su carrera, ganando tres selecciones al Juego de Estrellas y dos Guantes de Oro.

El receptor puertorriqueño Yadier Molina sigue siendo agente libre. El jugador de 38 años aún podría regresar para una temporada 18 con los Cardinals después de batear .262 con cuatro jonrones en 2020.

En los diez años desde que se introdujeron los premios Platinum Glove Awards en honor al mejor fildeador sin importar la posición en cada liga, Molina y Arenado están empatados en la mayoría con cuatro cada uno.