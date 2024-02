Los Criollos se despiden de la Serie del Caribe en Miami al ser blanqueados por Curazao

El zurdo Alex Claudio entró de relevo y obligó a Ademar Rifaela a batear roleta de out. Tras un boleto gratis intencional a Hendrick Clementina para llenar las bases, Juremi Profar dio un elevado de sacrificio al bosque izquierdo para Curazao tomar ventaja 1-0.

La carrera fue acreditada a Thompson, quien lanzó tres episodios de cinco imparables. Ángel Reyes sacó el tercer out por Claudio.

Sin el batazo oportuno

Los Criollos no consiguieron un batazo oportuno para ponerse en juego. Con dos outs en el cuarto acto, Nelson Velázquez logró que un bombo picara en el jardín derecho para gestionar un doble. Emmanuel Rivera no pudo remolcarlo al batear rodado de out.