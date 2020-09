La remontada de los Astros de Houston 7-5 sobre los Dodgers de Los Angeles en el Dodger Stadium careció de la ardiente emoción del enfrentamiento de los equipos el pasado 29 de julio.

Pero hubo múltiples recordatorios de que los fanáticos de los Dodgers no han olvidado el escándalo de trampas de los Astros en su primera serie en el Dodger Stadium desde que ganaron la Serie Mundial en 2017.

Un avión remolcó una pancarta que decía “Houston Cheats Bang Bang” sobre el estadio.

Los fanáticos no pueden ingresar a la instalación esta temporada debido al coronavirus, pero un grupo de seguidores de los Dodgers recibió el autobús de los Astros cuando se detuvo.

Agitaron grandes botes de basura de plástico y metal en el aire, una referencia al esquema de robo de señales de Houston que implicaba señalizar lanzamientos golpeando los botes de basura.

“Me encantó”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, antes del partido. “Tienen todo el derecho a hacer lo que sientan para expresar sus sentimientos. Simplemente muestra la pasión que tienen los fanáticos de los Dodgers”, agregó.

El lanzador Joe Kelly tocó la bocina en apoyo mientras conducía su Porsche negro hacia el estadio.

El organista del estadio también se involucró. Dieter Ruehle interpretó temas de rock “Lyin ‘Eyes”, de los Eagles; “The Sign”, de Ace of Base; “Bangin’ on a Trash Can(Think Big)”, de Doug; y “Bang Your Head” de Quiet Riot.

La última vez que los equipos se enfrentaron, Kelly fue suspendido por lanzar lanzamientos que casi golpearon a varios bateadores de los Astros antes de burlarse de Carlos Correa sacándola la lengua mientras caminaba fuera del terreno después de que el campo corto puertorriqueño se ponchó.