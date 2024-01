Aunque llegaron como subcampeones al actual torneo 2023-24 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los Gigantes de Carolina sentían tenían que probar esta campaña que el éxito de la temporada pasada no fue casualidad.

Tras una intensa serie de Semifinal B contra los aguerridos Leones de Ponce, que incluyó un tercer choque de 19 entradas, la tropa carolinense está de vuelta en el baile de coronación por segundo año consecutivo.

Carolina evitó una debacle al verse en la novena entrada con las bases llenas de selváticos y sin outs con un agónico triunfo 4-3 en un séptimo choque decisivo en el Estadio Roberto Clemente Walker y así ganarse el derecho de enfrentar a los Criollos de Caguas a partir de este viernes por el campeonato de la pelota invernal.

“Brutal. Es algo que básicamente tuvimos que volver a probar. Mucha gente decía la temporada pasada que tuvimos un año bueno y por eso llegamos hasta donde llegamos. En este torneo, tuvimos que probar que fuimos el equipo del año pasado y que podíamos estar de nuevo en esta posición”, reaccionó Edwards Guzmán, dirigente de los Gigantes.

Carolina terminó la fase regular en el segundo lugar con récord de 24-16. El primer lugar se decidió en un partido de la fecha final antes de la postemporada contra los Cangrejeros de Santurce. Los crustáceos ganaron 1-0 para finalizar como líderes.

Por segunda semifinal consecutiva, los Gigantes tuvieron que jugar hasta un séptimo partido para avanzar a la final. En 2023, eliminaron a los propios Cangrejeros por el boleto a su primera serie de campeonato en 16 años. Sin embargo, perdieron el título ante los Indios de Mayagüez en siete desafíos.

Contra Ponce, se vieron arriba en la serie 3-1 antes de que los Leones remontaran para obligar el juego decisivo del miércoles.

“Tuvimos suerte de estar arriba en la serie 3-1 porque si nosotros hubiéramos estado abajo, hubiéramos perdido en cinco juegos. Pero, teníamos ese espacio de fallar, aunque no lo queríamos. Fallamos en un buen momento”, señaló Guzmán, quien fue Dirigente del Año en 2022-23 en su primera experiencia como mentor de una novena de la LBPRC.

“Los peores dos juegos del año los tuvimos corridos. El cinco y el seis. Era un sentimiento mío de que no íbamos a tener un partido igual, por lo menos ofensiva y defensivamente. Hoy, nos pudimos reagruparnos un poco mejor”, agregó.

Carolina terminó el séptimo juego con 11 hits.

Los Gigantes por poco vieron su temporada 2023-24 desmoronarse en la novena entrada cuando Ozzie Martínez pegó hit, seguido por toques de Kevin Santa y Trei Cruz, para llenar las bases sin outs contra el taponero Connor Sadzeck.

Sadzeck pudo recuperarse con ponches recetados a Jesmuel Valentín y JC Estrada para luego obligar a Edwin Díaz a dar un elevado de out al jardín central, que dejó el tránsito congestionado para los Leones.

Guzmán compartió que Sadzeck le dio una mirada de que podía manejar la complicada situación. Así, lo hizo.

“Ellos no estaban haciendo daño. Estaban dejando la pelota en el cuadro. Me dije a mí mismo que tenía que seguir lanzando y tirar strikes. No estaban demostrando mucho. Son un equipo bueno, pero sé que soy mejor. Tuve esa confianza y cosas buenas pasaron”, apuntó Sadzeck.

Navarreto en duda para la final

Los Gigantes, que ganaron su último campeonato en 2007, podrían iniciar la final contra Caguas sin los servicios del receptor titular Brian Navarreto, quien fue sustituido por Roberto “Bebo” Peña en el partido.

Navarreto lidia con una dolencia en la mano derecha desde el pasado 28 de diciembre, cuando chocó con un bate en un intento de tirar a primera.

Placas recientes revelaron que la lastimadura puede ser más grave. Una nueva evaluación médica será realizada el jueves para conocer la gravedad de la lesión y su disponibilidad para la final, lo que podría alterar los planes de los Gigantes en el sorteo especial de jugadores de los eliminados Cangrejeros y Leones.

El receptor Brian Navarreto, que no vio acción en el juego, celebra con s equipo. (Carlos Rivera Giusti)

“He estado jugado con ese dolor. Esperaba que mejorara. Bajó la hinchazón y todavía el dolor seguía. Por eso tomamos la decisión de tomar placas y salió algo raro. Me dolió no poder jugar. Lloré con los muchachos porque yo quiero jugar. Soy un competidor”, reveló Navarreto.

El cátcher, dentro de su situación, felicitó a sus compañeros, en especial a Peña, por completar el trabajo.

“Sé que dejé a unos guerreros en el terreno y me siento orgulloso de ellos. Tenemos a Bebo Peña que es un tremendo cátcher. Fenomenal. No esperaba menos de él. Siempre he sido fanático de él. No espera menos”, subrayó Navarreto.