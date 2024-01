El objetivo principal de los Leones de Ponce durante esta temporada en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) no se concretó.

A los Leones les faltó tan solo un triunfo para conseguir un boleto a la final de la liga invernal tras caer en un séptimo y decisivo duelo 4-3 de la semifinal B contra los Gigantes de Carolina el miércoles.

Pese al resultado frente a más de 8,000 fanáticos, en la novena ponceña se respira aires de satisfacción y orgullo por, al menos, terminar en la postemporada de la campaña. El cometido no lo alcanzaron la temporada pasada cuando luego de ocho años de ausencia en el torneo regresaron y culminaron con marca de 25-25, quedando fuera de los playoffs.

“Yo creo que mejor espectáculo que el de hoy (miércoles) no se le pudo dar a los fanáticos. Yo me siento bien orgulloso de mis muchachos. Nadie quiere perder, pero si hay una manera de perder, se pierde como se perdió hoy”, expresó a El Nuevo Día, el dirigente del conjunto en el último duelo, Tony Valentín, debido la suspensión del estratega Andy González.

Valentín, coach de banca a lo largo de toda la temporada, reconoció que los Leones tuvieron la oportunidad de alzarse con la importantísima victoria en el último choque cuando con las bases llenas en la novena entrada y sin out, le correspondió los turnos al bate a su hijo, Jesmuel Valentín, JC Escarra y al Jugador Más Valioso de la temporada pasada, Edwin Díaz.

Los jugadores eran precisamente el segundo, tercer y cuarto bate de la alineación ponceña

“No vino el batazo cuando tenía que venir, duele. Esperamos el año que viene tener mejor año que el que tuvimos”.

González, por su parte, asumió un rol de aficionado en el encuentro, luego de ser suspendido por entrar al terreno en la octava entrada en el sexto choque de la serie cuando ya había sido expulsado en el tercer episodio al discutir con los oficiales.

“Se me hizo difícil, es como cuando veo a mis hijas jugar voleibol, que no puedo hacer nada de afuera, me pongo más nervioso que dentro del terreno, pero superorgulloso de los muchachos, hicieron un trabajo espectacular, no tan solo hoy, sino la temporada completa”, mencionó González.

“Nadie nos daba llegar hasta esta situación que llegamos”, añadió González, refiriéndose a los siete encuentros frente a los Gigantes.

Fuera del panorama

Los Leones no lucían como uno de los cuatro equipos favoritos de la LBPRC. Por lo que fanáticos del béisbol y de la liga no los pensaron en la postemporada.

Ponce culminó tercero en la tabla de la temporada regular con récord de 21-19, por encima de los Criollos de Caguas, que consiguieron el pase a la final.

Los Criollos se medirán desde el viernes ante los Gigantes cuando inicie la final de la pelota invernal.

“Aquí no hay enemigo pequeño. Aquí nada es imposible hasta que se dé el último out uno nunca sabe lo que va a pasar. Tuvimos muchas pruebas difíciles y la sobrepasamos, nadie nos daba de estar aquí, especialmente ante un equipo como el de Carolina. Ellos se creían que iba a ser fácil, pero el equipo de nosotros lucimos como leones”, agregó Valentín.

Carolina se llevó la serie particular durante la fase regular 6-2 ante los Leones.

“No llegamos a la serie final ni un campeonato, pero sobrepasamos muchas pruebas y (clarificamos) muchas dudas que la gente de Ponce, de la Liga y la gente que ve el béisbol tenía de esta temporada”, expresó, por su parte, González.

González asumió las riendas de la novena de la Ciudad Señorial cuando Edwin Rodríguez salió de su posición para dedicarse al puesto de gerente general a tiempo completo.

Los Leones, en su segunda temporada de regreso a la LBPRC, no pudieron avanzar a su primera final desde el torneo 2010-2011.

“No muchos nos daban la oportunidad de ganar, pero pusimos a la gente a temblar y caímos como buenos jugadores y con un equipo con el que hay que contar en un futuro”, dijo Valentín.

“Positiva”

Aunque el sabor amargo de la eliminación arribó sin ser llamado, Valentín, padre e hijo, y González coincidieron en que la finalizada temporada de los Leones fue una afirmativa.

“Dentro de muchas cosas, fue mi primera oportunidad de ser capitán y estar al mando de un equipo. Fue más de aprendizaje que de otra cosa, pero me voy con la cabeza en alto de que hicimos un buen trabajo, y sobrepasamos nuestras metas”, expresó el intermedista de los Leones a este medio.

“Le dejamos saber que le vamos a dar y brindar mucho gozo por los próximos años”, destacó el jugador, de 29 años, al agregar que la plantilla actual podría repetirse por unos cinco a seis años más por la combinación de veteranía y juventud.