Heliot Ramos rompe el no-hitter de Dylan Cease en la novena entrada
El jardinero puertorriqueño conectó el único imparable de los Giants ante los Blue Jays y evitó una hazaña en San Francisco
8 de julio de 2026 - 7:09 PM
8 de julio de 2026 - 7:09 PM
El primer bate de los Giants de San Francisco, Heliot Ramos, quien había sido ponchado en sus primeros tres turnos, rompió en la novena entrada el juego sin hit que tejía el abridor de los Blue Jays de Toronto, Dylan Cease, con un sencillo al jardín central.
El imparable de Ramos frustró lo que estaba encaminado a ser el primer no-hitter en la historia del estadio de los Giants.
Cease llegó a la novena entrada sin permitir imparables en la eventual victoria 10-0 de los Blue Jays, quienes contaron con un cuadrangular de George Springer. El derecho sí había concedido tres bases por bolas durante el encuentro.
Dylan Cease receives a standing ovation after carrying a no-hitter into the 9th inning 👏 pic.twitter.com/P9QjLnnhm4— MLB (@MLB) July 8, 2026
Ramos, quien atraviesa un buen momento ofensivo, conectó el sencillo al abrir la novena entrada y en conteo de 1-1. El batazo llegó ante una recta de 94 millas por hora de Cease.
Ese fue el único hit de los Giants en el partido.
El puertorriqueño venía de una destacada actuación el martes ante los Blue Jays, cuando conectó dos cuadrangulares y un triple, acumulando 11 bases totales.
Cease, por su parte, fue retirado del encuentro luego del batazo de Ramos. Terminó su labor con ocho entradas lanzadas y 118 pitcheos. Mejoró su marca a 6-4 y redujo su efectividad a 2.56.
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