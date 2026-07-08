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Centrobasket femenino: entre la defensa del trono y la ruta al Mundial

El torneo en Nicaragua servirá para reafirmar el dominio regional y fortalecer la química del equipo

8 de julio de 2026 - 6:17 PM

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Tayra Meléndez toma la palabra durante un entrenamiento de la Selección Nacional de baloncesto femenino. (FBPUR)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional femenina busca conquistar su quinto Centrobasket consecutivo y alcanzar su mejor nivel de cara al Mundial 2026.

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El combinado dirigido por Jerry Batista abrió este miércoles las puertas de su entrenamiento en el centro JUMP, en Hato Rey, donde jugadores y cuerpo técnico hablaron sobre los objetivos inmediatos y los retos que se avecinan.

El primer compromiso será el Centrobasket, que comienza el domingo en Nicaragua. Allí, Puerto Rico intentará conquistar un histórico pentacampeonato y reafirmar su dominio en la región, donde cada vez más selecciones aspiran a destronarlo.

“Estamos preparadas”, aseguró la capitana Pamela Rosado, quien describió los entrenamientos como intensos.

“Desde el primer momento, el cuerpo técnico nos dejó saber cuáles eran los equipos que íbamos a enfrentar. Nos dijeron que Islas Vírgenes y México nos van a presionar y a jugar duro. También están República Dominicana y El Salvador, que siempre vienen a competir, conocen nuestro juego y existe una rivalidad”, expresó.

Puerto Rico abrirá el torneo frente a Islas Vírgenes como parte del Grupo B del campeonato de ocho selecciones, que otorga tres boletos al AmeriCup 2027.

A diferencia de la selección masculina, el equipo femenino mantiene prácticamente intacto el núcleo de jugadoras que ha competido junto durante varios ciclos olímpicos, algo que reflejan incluso los tatuajes conmemorativos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que llevan varias de sus integrantes.

Experimentado núcleo

Ese grupo, encabezado por Rosado, también incluye a Tayra Meléndez, Arella Guirantes, India Pagán, Jacqueline Benítez y Sofía Roma, entre otras.

“Tenemos a 10 jugadoras que estuvieron en el pasado Premundial, en marzo. Es un grupo bastante experimentado”, destacó Batista.

Entre las integrantes del núcleo también regresa la centro Imani McGee-Stafford, quien disputará su segundo torneo con la Selección tras debutar en el Premundial.

“Es un torneo que hemos dominado. Hemos ganado las últimas cuatro ediciones, pero desde el primer día les dije a las jugadoras que tendremos rivales fuertes. Es un torneo que nos sirve de preparación”, añadió el dirigente.

Arella Guirantes, a la izquierda, es la principal bujía ofensiva de Puerto Rico.
Arella Guirantes, a la izquierda, es la principal bujía ofensiva de Puerto Rico. (Xavier Araújo)

Puerto Rico ha conquistado de forma invicta los últimos cuatro Centrobasket, desde 2018, con marca de 19-0. De esas 19 victorias, 15 han sido por doble dígito. El margen más cerrado fue el triunfo 73-69 sobre Islas Vírgenes en la edición de 2021.

Pese a ese dominio, la Selección insistió en que no subestima el torneo y afrontará el campeonato con su principal núcleo de jugadoras.

Además de Islas Vírgenes, que cuenta con varias atletas que militan en la NCAA, según explicó Batista, Puerto Rico también enfrentará a México. Completan el grupo El Salvador, que complicó a las boricuas en la edición de 2024, y Guyana, selección a la que nunca ha enfrentado en este torneo.

Aunque el objetivo inmediato es revalidar el título regional, la mirada del equipo también está puesta en el Mundial 2026, que comenzará el 3 de septiembre en Alemania.

Allí, Puerto Rico enfrentará a Bélgica y Australia, dos selecciones ubicadas entre las cinco mejores del mundo, por lo que el Centrobasket representa una oportunidad ideal para recuperar ritmo competitivo antes del gran reto.

“Sin duda queremos que el Centrobasket nos ayude a fortalecer la cohesión del grupo. No nos reuníamos como equipo desde marzo. Sí hemos estado practicando, pero practicar no es lo mismo que jugar. Es maravilloso que el Centrobasket sea antes del Mundial. Aunque el nivel de juego y la estatura de los rivales serán distintos, este torneo nos mantiene compitiendo para llegar como queremos al Mundial”, dijo Rosado.

Jugadoras de Puerto Rico celebran con el pase simbólico al Mundial.Tayra Meléndez festeja el boleto al Mundial.Jugadoras boricuas escuchan La Borinqueña.
1 / 31 | Imágenes de un sueño: Puerto Rico clasifica a su tercer Mundial consecutivo femenino FIBA. Jugadoras de Puerto Rico celebran con el pase simbólico al Mundial. - Ramon "Tonito" Zayas

“No es que vayamos a tomar el Centrobasket como un simple fogueo, porque vamos con la intención de ganar, pero sin duda será una preparación muy importante para el Mundial”, aclaró.

Una muestra de que la Selección afronta con seriedad el torneo es la condición física con la que llegará a Nicaragua, señaló Guirantes, quien luce mucho mejor preparada en comparación con el Premundial disputado en marzo.

La escolta también coincidió con Rosado en que el verdadero objetivo es alcanzar el punto más alto del equipo durante el Mundial.

“Estoy contenta de que estemos todas juntas y de que lleguemos en buena condición física para construir una buena química en el Centrobasket. Nos va a tomar un poco de tiempo alcanzar el nivel al que queremos llegar. Estamos bien, pero sabemos que todavía podemos mejorar. Esperamos alcanzar ese peak en el Mundial, como ocurrió en la pasada Copa del Mundo, cuando jugamos con mucha pasión y logramos ganar dos partidos", concluyó Guirantes.

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Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoCentrobasketPamela RosadoMundial
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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