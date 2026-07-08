Marruecos y Francia, un duelo que trasciende el fútbol: revancha, historia y orgullo

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Marruecos vive entre la ilusión y la cautela la previa del duelo de cuartos de final del Mundial contra Francia, este jueves, en un partido cargado de simbolismo que trasciende lo deportivo. No solo está en juego el recuerdo de la eliminación en las semifinales de Catar 2022, sino también una historia marcada por los estrechos vínculos —y tensiones— entre ambos países.

Los marroquíes se preparan para acompañar a su selección ante su antigua potencia colonizadora. El entusiasmo creció después de las sólidas actuaciones del equipo en este Mundial, pero el choque contra Francia también despierta respeto y cierta prudencia.

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La razón es clara: enfrente estará una selección francesa que ha mostrado un gran nivel en el torneo y que aún permanece en la memoria de los aficionados marroquíes por aquel triunfo 2-0 en las semifinales de Catar 2022, cuando los ‘Leones del Atlas’ hicieron historia al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar esa instancia de una Copa del Mundo.

“Para el público marroquí, el enfoque ante el duelo contra Francia es distinto al que hubo en el Mundial de Catar 2022. Aunque aquel partido se disputó en semifinales, el miedo estaba muy presente. Hoy la convicción es mayor”, explicó a EFE Hamza Chtioui, periodista deportivo del portal marroquí Hespress.

Chtioui recordó que Marruecos llega al encuentro ubicado en el sexto puesto del ranking de la FIFA, aunque reconoce que las credenciales francesas pesan: sus figuras, su experiencia y su estabilidad técnica colocan a Francia como favorita, pese a que “arrastra debilidades importantes en su línea defensiva”.

“Nuestra afición ya no se limita a soñar como en Catar; hoy creo firmemente que el equipo puede dar la sorpresa”, afirmó. Esa confianza también la comparte Amal, una funcionaria de 36 años: “Ganaremos. Si lo conseguimos, habrá un antes y un después, incluso en la percepción de nuestra relación política con Francia”.

La pasión por los ‘Leones del Atlas’ se vivirá, como en los partidos anteriores, lejos de las casas. Familias y grupos de amigos se reunirán en cafeterías, bares y zonas habilitadas para aficionados, donde muchos llegan con horas de anticipación para asegurar un lugar.

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En Rabat, por ejemplo, encontrar una silla libre en un café durante el partido resulta casi imposible. Muchos seguidores, vestidos con camisetas rojas y portando banderas con la estrella verde de cinco puntas, terminan siguiendo el encuentro de pie en las calles.

Mustapha Ounejma, gerente del café Poulhe, ubicado en la céntrica avenida Mohamed V de Rabat, contó a EFE que en los partidos anteriores los clientes comenzaron a ocupar mesas hasta cuatro horas antes del inicio. Para compensar la falta de rotación, el establecimiento ajustó los precios durante los encuentros: un té pasó de costar 1,50 a 5 euros y suele servirse acompañado de dulces.

Ounejma justificó la medida porque los clientes permanecen durante horas ocupando el espacio. Aun así, aseguró que la confianza domina el ambiente. “Cuando pregunto por el partido contra Francia, me responden que ganaremos. A veces incluso dicen que será con muchos goles”, relató.

Ante la gran demanda, el Gobierno habilitó zonas de aficionados en distintos puntos del país, incluidos aeropuertos y lugares turísticos y arqueológicos. En Rabat, una de las principales se encuentra en el estadio Moulay Hassan, donde miles de seguidores podrán ver el partido en pantallas gigantes dentro de un ambiente festivo.

Muchos aficionados vestirán las camisetas oficiales de Marruecos, disponibles en los colores blanco y rojo utilizados durante el Mundial. El modelo original ronda los 100 euros, aunque también circulan réplicas más económicas que pueden encontrarse por unos 10 euros.

Después de las victorias recientes, incluida la goleada 3-0 sobre Canadá en octavos de final, los aficionados han convertido las calles marroquíes en escenarios de celebración, con banderas, música, bailes y bengalas.