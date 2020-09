José Ramírez bateó un doble de dos carreras en la séptima entrada y los Indians de Cleveland derrotaron a los White Sox de Chicago 5-4 el jueves por la noche para una barrida de cuatro juegos en un enfrentamiento de equipos clasificados a los playoffs.

La victoria colocó a los Indians a un juego de Chicago por el cuarto sembrado y la ventaja local en la primera ronda de la postemporada. Minnesota lidera a los White Sox por un juego en la División Central de la Liga Americana con tres por jugar.

Los Indians han ganado cinco seguidos y los White Sox han perdido cinco seguidos, su peor racha perdedora de la temporada.

“Si hay alguien que quisieras en el plato en este momento, tiene que ser José”, dijo el lanzador de Cleveland Zach Plesac. “Está en otro nivel. Siguiente nivel. Es genial verlo batear”, agregó.

Chicago anotó tres veces en la parte alta de la séptima para tomar una ventaja de 4-1, pero los Indians respondieron con cuatro en la parte baja. El doble de Ramírez al jardín central contra Carlos Rodón (0-2) impulsó a César Hernández y Delino DeShields.

“Mi expectativa no se cumplió con lo que pensé que íbamos a ver”, dijo el manager de los White Sox, Rick Rentería. “Si todo el mundo quiere culpar al alguien, que me culpen a mí", añadió.

Rodón no estuvo de acuerdo y contestó: "Yo soy el que cedió los hits. Ricky no tuvo nada que ver con lanzar ninguno de los lanzamientos, así que no depende de él ".

El martes por la noche, Ramírez conectó un jonrón de tres carreras con dos outs en la décima entrada para darle a Cleveland una victoria por 5-3 sobre los White Sox que aseguró un lugar en los playoffs.

El candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana se fue 3-2 en la final de la serie y está bateando .485 con ocho jonrones y 20 carreras impulsadas en sus últimos 13 juegos.

“Es muy divertido ver a José y lo está haciendo todo en este momento”, declaró el mánager interino puertorriqueño de los Indios, Sandy Alomar Jr. "Todos los chicos siguieron peleando. Este equipo nunca deja de luchar ".

Por los Indians, Francisco Lindor de 3-0 con un base por bola y Roberto “Bebo” Pérez de 2-1 con una anotada.