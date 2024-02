Los jugadores superaron este año a los equipos de Grandes Ligas en casos de arbitraje salarial ganados

Récord de Vladimir Guerrero Jr.

Otros ganadores de este año fueron el tercera base de San Francisco, J.D. Davis ($6.9 millones vs. $6.55 millones); el jardinero de Baltimore, Austin Hays ($6.3 millones vs. $5.85 millones) y el derecho Jacob Webb ($1 millón vs. $925 mil); el jardinero de los Angels de Los Ángeles, Taylor Ward ($4.8 millones vs. $4.3 millones); el jardinero y jugador de cuatro de Houston, Mauricio Dubón ($3.5 millones vs. $3 millones) y el derecho de los Mets de Nueva York, Phil Bickford ($900 mil vs. $815 mil).