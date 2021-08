Nueva York - El campocorto de los Mets Francisco Lindor fue activado de la lista de lesionados y estará en la alineación el martes por la noche luego de perderse cinco semanas por una distensión en el oblicuo derecho.

El mánager de Nueva York, Luis Rojas, confirmó el regreso de Lindor antes del partido contra los Giants de San Francisco, líderes de las Grandes Ligas.

Lindor tuvo problemas con su ofensiva al comienzo de la temporada después de ser adquirido de Cleveland y firmar un contrato de 10 años y $341 millones. Está bateando .228 con 11 jonrones y un OPS de .702 en el año.

Mejoró antes de la lesión, bateando .288 con tres jonrones y un OPS de .875 en sus últimos 20 juegos antes de entrar en la lista de lesionados el 17 de julio.

Los Mets han salido del panorama de postemporada de la Liga Nacional por completo con 61-63 después de liderar el Este de la Liga Nacional durante casi tres meses. El propietario de primer año, Steve Cohen, criticó a los bateadores de Nueva York en Twitter la semana pasada, y Lindor dijo el sábado que su bateo justificaba el ataque.

“Hemos recibido ese mensaje todo el año”, dijo Lindor. “Realmente no hemos bateado en todo el año. No he bateado. No lo he hecho. En pocas palabras, no he hecho lo que estoy aquí para hacer cuando se trata del lado ofensivo”, agregó.

“Defensa, no pueden decir nada. Corrido de bases, tampoco pueden decir nada. Pero ofensivamente, sí, critícame. Di lo que sea. Tienes razón. Estás bien. Yo estoy con ellos. No he bateado“.

Lindor se emparejará con el recién llegado y compatriota Javier Báez en el medio del cuadro por primera vez. Adquirido de los Cubs de Chicago en la fecha límite de cambios, Báez regresó el domingo después de perderse 11 días por una lesión en la espalda.