Los Mets no le harán más pruebas a Edwin Díaz tras pasar una dolencia en una cadera

“No, no es nada de preocuparse. Ayer (mércoles) hablé con él. Hoy no he hablado con él, pues no he tenido break. Pero le pregunté ayer y lo que sintió fue que no podía levantar la pierna completa y cuando la levantaba pues le dolía. Después me dijo que le hicieron pruebas de fuerza y que estaba todo bien. Que fue algo de precaución. No iban a hacerle exámenes ni nada”, dijo el agente Edwin Rodríguez.