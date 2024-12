¡Los Mets se quedan con Juan Soto! El dominicano llega a un acuerdo histórico de $765 millones

Jeff Passan, de ESPN, informó primero del acuerdo. El equipo no ha hecho oficial la firma.

El magnate Steve Cohen, dueño de los Mets, ganó la puja por el jardinero contra los Yankees de Nueva York, Red Sox de Boston, Dodgers de Los Ángeles y Blue Jays de Toronto. El dinero del acuerdo no será diferido y podría alcanzar los $800 millones con bonos.

Soto se reunió con los Yankees, los Mets, los Dodgers, los Red Sox y Blue Jays, según una persona familiarizada con las negociaciones y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los detalles no fueron anunciados.