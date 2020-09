Nueva York - Christian Yelich y los Brewers de Milwaukee empezaron a los tumbos este año. Nunca pudieron estar por encima de .500. Y perdieron su último juego para acabar con un saldo negativo.

¿Adivinen? Se han clasificado a los playoffs.

“Es una rareza. Es la única manera que encuentra para describirlo. Encaja con este 2020”, dijo Yelich tras el cierre de la temporada regular el domingo.

Una temporada abreviada a 60 juegos que mucha gente creyó nunca se podría completar y con múltiples partidos pospuestos por brotes de coronavirus, protestas por la injusticia racial y un huracán deriva en una inédita postemporada de 16 equipos.

Y tendrá un comienzo atractivo: Gerrit Cole vs. Shane Bieber en un duelo de ases cuando los Yankees de Nueva York enfrenten a los Indians de Cleveland a partir del martes en la serie de wildcards al mejor tres juegos.

PUBLICIDAD

El miércoles, será el turno de las series en la Liga Nacional. Será el día cuando los Brewers (29-31) abrirán su enfrentamiento contra el as de los Los Ángeles Walker Buehler en el Dodger Stadium.

Milwaukee se coló en el último día pese a perder ante San Luis. Se apoderaron del último comodín cuando San Francisco sucumbió ante San Diego.

Yelich, el MVP en 2018 que bateó para .205 este año tras ganar las últimas dos coronas de bateo de la Liga Nacional, y los Brewers posaron felices para las fotos en el terreno del Busch Stadium.

“ Estamos adentro. Estamos en los playoffs. Así lo vemos. No tienes porqué disculparte por entrar a los playoffs. El récord es irrelevante” ” Craig Counsell / Dirigente de los Brewers

En su primera campaña con el piloto Dusty Baker, los Astros redondearon una foja de 29-31. Houston se clasificó en virtud de quedar segundo en el Oeste de la Liga Americana, un boleto automático.

El único otro equipo en la historia que se había metido en los playoffs con un saldo adverso fueron los Royals de Kansas City en 1981, con foja de 50-53. Avanzaron por ser los mejores de la segunda mitad de una campaña afectada por una huelga.

“Estamos adentro. Estamos en los playoffs. Así lo vemos”, dijo el mánager de los Brewers Craig Counsell. “No tienes porqué disculparte por entrar a los playoffs”.

“El récord es irrelevante”, añadió.

Los otros cruces de las Americana: El número uno Tampa Bay vs. Toronto (8), Oakland (2) vs. Medias Blancas de Chicago (7) y Minnesota (3) vs. Houston (6) abren el martes.

Yadier Molina y los Cardinals pudieron jugaron solo 58 de los 60 juegos de temporada regular. Se salvaron de no tener que haber jugado ayer una doble cartelera final cuando los partidos fueron cancelados porque no afectarían la clasificación de ellos ni nadie. (David Dermer)

En la Nacional se cruzan así: Dodgers (1) vs. Brewers (8), Atlanta (2) vs. Cincinnati (7), Cubs de Chicago (3) vs. Miami 6) y San Diego (4) vs. San Luis (5).

PUBLICIDAD

Yadier Molina y los Cardinals se clasificaron pese a estar inactivos un par de semanas y media en agosto tras un brote que incluyó al receptor puertorriqueño entre los contagiados. San Luis disputó un total de 58 juegos, y estaba listo para disputar una doble cartelera en Detroit el lunes de haber sido necesario.

“Algunas de las expectativas que se tenían fueron descartadas al no tener certeza sobre lo que iba a pasar con esas dos semanas sin jugar, todas esas doble carteleras y todos los nuevos jugadores que llegaron”, dijo el primera base de los Cardinals Paul Goldschmidt. “Ha sido muy gratificante avanzar a estos playoffs”.

Todas las series son al mejor de tres juegos, y cada uno tendrá como anfitrión al máximo preclasificado. No se permitirá la presencia de público.

Sin días libres, las tácticas para el uso de lanzadores serán esenciales, sobre todo para los bullpens.

Después de las rondas de wildcards, los clubes que sigan en carrera se mudarán a burbujas en territorios neutrales en Texas y el sur de California hasta coronar un campeón.

La llegada de octubre también pone fin a los juegos de siete innings y lo de colocar corredores en segunda base al inicio de la décima entradas. Pero se mantienen otros cambios de reglas, como el bateador designado en la Nacional y que los relevistas deban enfrentar a un mínimo de tres bateadores o completar el inning.

Pero sin más experimentos extraños para este torneo de 16 equipos.

“Será de locos, todo”, dijo el jardinero de los Rays Kevin Kiermaier. “Cualquier cosa puede pasar, eso lo sabemos, por eso es que creo que será muy entretenido en ambas ligas. Veremos muchas sorpresas, en la Americana y la Nacional, con el formato de tres juegos en la primera ronda”.