Los Polluelos de Aibonito mantienen “los pies en la tierra” en medio de su arranque perfecto en la Doble A

Cuando los Polluelos de Aibonito realizaron varios cambios en la pretemporada de la Liga de Béisbol Superior Doble A , en el conjunto aiboniteño no imaginaban comenzar la campaña con un arranque de 10-0.

No obstante, a más de un mes del inicio de la temporada, los Polluelos aún no conocen la derrota y son el único equipo invicto del torneo.

“Todo el grupo de trabajo y el staff han hecho un trabajo espectacular. Han logrado esa química que se logra no solo con los nombres grandes, sino con las cositas pequeñas y por lo menos en estos 10 juegos, ha funcionado”, verbalizó el apoderado del conjunto aiboniteño.

No piensan en el récord del mejor arranque en la historia

Sin embargo, Aibonito no tiene como meta conseguir ese logro.

“Honestamente, no. Como todo el mundo dice, ‘en algún momento, la racha terminará’. Mientras no termine, vamos a seguir disfrutando de este hype”, expresó Ramos. “Todo el mundo sabe que Aibonito está en el mapa deportivo, que es lo que estamos tratando. Aguada fue el último que lo hizo, mis respetos para ellos, pero nosotros no estamos pensando en eso”, concluyó.