Los Red Sox de Boston no repetirán como dirigente para la temporada 2021 a Ron Roenicke, quien dirigió toda la temporada 2020 luego de la salida del boricua Alex Cora.

La reportera de The Athletics, Jen McCaffrey, adelantó la decisión de los Red Sox en su cuenta de Twitter. La noticia está confirmada en el portal de los Red Sox en MLB.com.

Los Red Sox están eliminados de la postemporada 2020. El equipo jugó para 23-36 en la temporada, sin incluir el partido de este domingo, y nunca figuró en la lucha por la clasificación en la División del Este de la Liga Americana o en los dos puestos de wild card.

“A lo largo de toda esta difícil temporada, la consistencia y profesionalismo de Ron mantuvo un buen ambiente productivo en el camerino y dio la oportunidad a todos nuestros jugadores de crecer y desarrollarse. Mientras nos sentimos así, nos moveremos hacia adelante y nos beneficiaremos con un nuevo liderato y una nueva energía. Nada de eso cambia nuestro aprecio a Ron”, dijo en MLB.com el principal ejecutivo de operaciones de los Red Sox, Chaim Bloom.

Roenicke fue nombrado dirigente interino de los Red Sox en un principio, luego de la salida de Cora por el escándalo de robo de señas del que fue parte con los Astros en el 2017, pero fue nombrado en propiedad eventualmente. Roenicke también fungió como coach de banco de Cora en los Red Sox del 2018 y 2019.

Cora cumple durante la temporada corriente con un año de suspensión por sus acciones en el mencionado esquema. Sin embargo, este mismo año fue exonerado de culpa en una investigación similar que hizo MLB sobre los Red Sox, novena Cora dirigió al campeonato en la temporada del 2018.

Su exoneración y la salida de Roenicke ha sido señalada como una puerta que se abre para que el dirigente cagüeño regrese a la dirección de los Red Sox. El jugador y la administración del equipo manifestaron una relación saludable durante y luego de la salida de Cora.

Bloom informó que el equipo comenzará inmediatamente la búsqueda del nuevo dirigente.

“Voy a estar bien suceda lo que suceda”, dijo Roenicke al Boston Globe previo al partido final que dirigirá este domingo. “Creo que este año, con todo lo difícil que fue, no fue bien. Desde mi punto de vista, hice todo lo posible para que las cosas marcharan bien. Pero este año no todo dependió del béisbol. Algunas veces algunas, muchas cosas salieron a flote. Pero me gusta la gente con quien trabajo”.