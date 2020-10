El gerente general de los Tigers, Al Avila, dijo el viernes que Detroit no descarta la posibilidad de contratar a A.J. Hinch o Alex Cora para el puesto de dirigente.

Hinch y Cora fueron suspendidos hasta la postemporada de 2020 por sus papeles en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston. Los Astros despidieron a Hinch y al gerente general Jeff Luhnow el 13 de enero y Cora perdió su trabajo como piloto de los Red Sox de Boston al día siguiente. Cora pasó la temporada 2017 como entrenador de banco en el personal de Hinch con Houston.

Los Tigers están en el mercado en busca de un reemplazo para el manager Ron Gardenhire, quien se retiró el 19 de septiembre con un poco más de una semana en la temporada. Se le preguntó a Ávila sobre Hinch y Cora, y aunque la búsqueda de Detroit parece estar en una etapa muy temprana, el gerente general al menos parecía abierto a la posibilidad de contratar a uno de los gerentes suspendidos.

“Realmente, no puedo decir que haya eliminado a nadie”, dijo Ávila. “El escándalo de las trampas no es algo bueno, obviamente. Están cumpliendo con sus suspensiones y, una vez que las suspensiones terminen, serán libres para seguir sus carreras. Así que no hemos eliminado a nadie de nuestra lista en este momento”, agregó.

Ávila dijo que las entrevistas se realizarán por video, pero que podría encontrarse cara a cara una vez que la lista de candidatos se reduzca.

"Podríamos terminar esto en algún momento de octubre. Podría entrar en noviembre. Realmente, no tenemos prisa. Nos estamos tomando nuestro tiempo”, expresó.

Los Tigers terminaron 23-35 en la temporada corta, en el sótano de la Liga Americana por tercera vez en cuatro años.

Ávila dijo que es importante que el próximo dirigente pueda ayudar con la evaluación del talento, ya que hay decisiones importantes que tomar en toda la lista. Suena abierto a una variedad de niveles de experiencia para candidatos.

“Supongo que una cosa que podrías eliminar es a un tipo que tal vez jugó y no tiene absolutamente ninguna experiencia como entrenador, no tiene experiencia como manager, y pasa de ser un jugador directamente a un entrenador de Grandes Ligas”, dijo.