En esta ocasión, Sandy Alomar Jr. no quiso dejar pasar la oportunidad de regresar a sus viejas raíces en el béisbol.

Las razones fueron muy poderosas.

Luego de 25 años desligado del torneo invernal puertorriqueño, el exreceptor de Grandes Ligas estará trabajando como entrenador a tiempo parcial con la novena de expansión RA12 —la cual será administrada por su hermano Roberto Alomar— en la próxima temporada.

Alomar Jr., quien jugó por última vez en el torneo local en el 1995 con los Leones de Ponce, aceptó la oferta de unirse al cuerpo de entrenadores que le hizo su hermano.

Inicialmente, el actual coach de primera base de los Indians de Cleveland rechazó la oferta de dirigir a la novel franquicia, pero en cambio aceptó ayudar a su hermano, aunque no estará en el día a día de la competencia.

“Al principio me preguntó si estaba interesado en dirigir el equipo, pero él tenía varias personas en mente. Alex (Cintrón) es bien amigo de Roberto. Yo decidí entrar en el proyecto para ayudarlo. También lo hice porque es para ayudar a esos muchachos jóvenes. Quiero ser parte de ese programa”, dijo Alomar Jr. en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“La temporada aquí (en Grandes Ligas) va a ser corta. Yo no voy a estar todo el tiempo disponible. Voy a tratar de ayudar a Robert lo más que pueda para establecer un programa para los catchers, ayudar en lo que pueda hacer en el desarrollo de los muchachitos”, dijo Alomar Jr.

Considerado en su tiempo como uno de los mejores receptores de su generación, Alomar Jr. explicó que se mantendrá colaborando con su hermano y su padre Santos —quien será el gerente general— pero estará viajando regularmente, ya que durante el invierno desea apoyar a su hija Isabela en su desarrollo como voleibolista en Dallas.

Roberto y Sandy Alomar cuando eran compañeros de equipo en los Indians de Cleveland en 1999. (Gary Williams)

A tiempo parcial

“Me imagino que estaré yendo y regresando. Yo tengo una nena de 16 años que está jugando voleibol de arena. En el invierno me gusta permanecer allá (en Dallas) y dedicarle tiempo. Yo tengo muchachos grandes y no tuve la oportunidad de estar con ellos todo el tiempo. Quiero darle a la chiquita mía la oportunidad de tener mi presencia ahí y darle el apoyo. Me gusta verla jugar”, prosiguió.

La novena RA12 pasó a formar parte oficial de la Liga de Béisbol Roberto Clemente el pasado viernes. La franquicia de expansión será parte de un novedoso proyecto en la que la finalidad será brindarle oportunidad a los jóvenes prospectos que por alguna razón no tienen ese taller en el béisbol invernal. El equipo será dirigido por Alex Cintrón y su entrenador de lanzadores será el reputado Ricky Bones.

“Es un proyecto excelente. Vamos a darle la oportunidad a desarrollarse a peloteros jóvenes que no van a tener la oportunidad de jugar (en otros equipos) porque están a principios de sus carreras. Van a poder competir con peloteros establecidos, o que están en alto nivel en la Ligas Menores. Es una excelente idea, especialmente este año que no hay ligas menores “, agregó Alomar Jr., quien debutó en la liga invernal a finales de la década 1980 con los Cangrejeros de Santurce. “A nosotros en los primeros años nos cogían en el sorteo y estábamos dos o tres temporadas sentados en la banca de los equipos en lo que llegabas a Triple A. Antes jugaban los peloteros de las Grandes Ligas mucho más, pero ahora no es lo mismo”.

Sandy Alomar en el uniforme de los Leones de Ponce en una foto de 1990. (gary williams)

En el pasado, Alomar Jr. tuvo ofertas de trabajo para dirigir en el béisbol invernal así como para trabajar como coach, pero las rechazó. Ahora tuvo razones de sobra para regresar. “Siempre ha sido una gran motivación para mí cuando está el viejo y mi hermano. También lo es cuando hay unos amigos como Ricky y Alex. Todo esto es bien atractivo. Esta es una gran oportunidad para el futuro del béisbol de Puerto Rico para que así no se pierda tiempo en desarrollo”, sostuvo.

“Como estuve tres meses (abril, mayo y junio) en casa, pues me interesaría estar en ese proyecto. Los coaches que van a estar con Robert son tremendos (Cintrón y Bones). Tienen muchas ideas”.

Augura mucho éxito

Por último, Alomar Jr. auguró mucho éxito al proyecto de su hermano y agregó que servirá para ayudar al béisbol puertorriqueño. “Hay que ponerle un poco de aceleración a su desarrollo. A los muchachitos de hoy en día les gusta competir. Pero también es bueno que entiendan un poquito de fracaso. En el béisbol es 70% fracaso y tú eres bueno. Así que tener una idea de cómo adaptarse y aceptar el fracaso en la pelota te va a ayudar en el futuro. Lo que está haciendo Robert es tremendo. Es una gran idea y Major League lo está respaldando. Si Major League trae buenos recursos para Puerto Rico podría inspirar a más muchachitos a jugar béisbol”, concluyó.