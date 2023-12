El campocorto de los Criollos de Caguas Luis Vázquez fue homenajeado el jueves con el premio Roberto Clemente de la liga invernal puertorriqueña.

Vázquez, que pertenece a la organización de los Cubs de Chicago en MLB, recibió el premio durante la celebración del Día de Roberto Clemente. Durante la jornada, todos los peloteros en los tres partidos en calendario lucieron el número 21 del astro puertorriqueño en sus espaldas .

Vázquez, con la fundación que lleva su nombre, ayuda a las comunidades con suministros y a la juventud puertorriqueña en asuntos académicos, especialmente en su pueblo natal de Orocovis.

“Lo que ha hecho el pueblo de Orocovis por mí, se lo estoy repagando ahora ayudando a los niños y jóvenes de bajo recurso en Orocovis y de Puerto Rico entero en el área académica y deportiva. Identificamos niños con necesidades y nos encargamos de suministrarles libros, bultos, uniformes y todo lo que necesiten para estudiar e ir a la escuela”, dijo Vázquez en un comunicado de la liga.

“Por ejemplo, una niña necesitaba unos espejuelos para tener un mejor aprovechamiento en la escuela y la Fundación se los donó. No sólo nos enfocamos en lo académicos, sino que también tratamos de darles algunas herramientas que le ayuden para la vida”, agregó.

La idea de tener su propia fundación era algo que rondaba la mente de Vázquez desde muy temprana edad.

“Era algo de lo que siempre mi papá, Luis Vázquez Sr., me hablaba. Me decía: ´cuando tus firmes, hay que ayudar a otros. Si la gente no te reconoce por estar en las Grandes Ligas, que te reconozcan por lo buena persona y buen ciudadano que puedas ser´. Esas palabras nunca se me van a olvidar y quedaron sembradas en mi corazón, así que comencé con la fundación tan pronto firmé”, recordó Vázquez.

“Hago unas clínicas todos años para los niños y jóvenes. Llevaba tres años corrido que lo organizaba porque no podía asistir ya que estaba en campamentos y atendiendo compromisos con los Cubs. Pero, siempre conté con la asistencia de José Berríos, mi papá y los Criollos. Este año pude estar junto a Yadier Molina y el dar las clínicas es una experiencia inolvidable”, aseguró.

Lo próximo de la Fundación de Vázquez es l entrega de regalos para el Día de Reyes en diferentes puntos de su pueblo Orocovis.

“No tengo mucho tiempo porque estoy participando en el torneo de la liga invernal, pero, para el Día de Reyes, la fundación hará una entrega de regalos en varios lugares de Orocovis para llevarle a los niños alegrías esta navidad”, dijo.