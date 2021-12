Un funcionario de Major League Baseball (MLB) estará de visita esta semana para inspeccionar las condiciones del estadio Hiram Bithorn luego de que allí se celebraran dos funciones del exponente de música urbana Bad Bunny el viernes y el sábado.

En cada una de las funciones se estimó una asistencia de 35,000 personas, de las cuales alrededor de 25,000 se situaron en el terreno de juego.

El domingo, Carlos Berroa, director de torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, indicó que el inspector de MLB Charles Olsen -asistente del director de terrenos Murray Cook- estará de visita en el Bithorn este martes y miércoles. Además, el jueves hará una evaluación del estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas. El estadio de los Criollos abrirá sus puertas nuevamente el sábado luego de cuatro años de inactividad tras los destrozos causados por el huracán María.

PUBLICIDAD

El Bithorn es hogar de los Cangrejeros de Santurce y de RA12. El césped es artificial y ya se ha usado para celebrar otros eventos multitudinarios, como el Día Nacional de la Zalsa.

“Major League viene el 14, 15 y 16 para inspeccionar el estadio (Bithorn), así como el Solá Morales. No vendrá Murray Cook (director) pero viene su asistente”, dijo Berroa refiriendose a Charles Olsen.

“Yo no he ido a ver estadio. El último concierto fue ayer. Me imagino que en la semana me daré la vueltita. Prefiero ir con el inspector, que es el experto”.

El ejecutivo de la LBPRC prefirió no emitir opiniones sobre las condiciones actuales del Bithorn hasta tanto el estadio no sea inspeccionado por el funcionario de la MLB.

“Hay que darle la oportunidad a ellos (la producción del concierto) de desmontar y entregar el parque”, dijo Berroa.

“Responsablemente, prefiero reservarme las opiniones hasta que vea el estadio con el inspector. No quiero especular. Prefiero darle el espacio a los promotores para que hagan lo que tienen que hacer, desmontar y entregar el parque”, dijo Berroa.

Ambos conciertos fueron producidos por Noah Assad, manejador de Bad Bunny, en sociedad con Alejandro Pabón de Move Concerts. Previo a la primera función del viernes, ambos realizaron una conferencia de prensa en la que estimaron en $10 millones la inversión para ambos espectáculos. Los promotores del evento tienen varios días para entregar el estadio al municipio y, por ende, a la liga.

El próximo partido pautado para celebrarse en la instalación será el jueves cuando los Cangrejeros reciban a los Criollos de Caguas.

“Se suponen que le entreguen el estadio al municipio el día 15 (miércoles)”, especificó Berroa.