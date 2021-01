“El béisbol ha perdido a una gran persona”.

Fue la expresión del veterano dirigente Max “Mako” Oliveras al reaccionar al fallecimiento del expropietario de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Reinaldo “Poto” Paniagua.

Paniagua falleció hoy, viernes, en Syracuse, Nueva York, donde vivía junto a su hija Rita, según indicó Oliveras.

Paniagua fue dueño de los Cangrejeros desde el 1976 hasta el 2002, y Oliveras fue piloto de la novena por varias temporadas, ganando campeonatos en la liga invernal y en Series del Caribe.

“Es un golpe duro para mí. Poto fue una persona importante en mi vida, especialmente, cuando estaba de dirigente de los Cangrejeros. Definitivamente, es una baja grande. Una lástima que no le hicieran los homenajes que merecía cuando estaba con vida”, reaccionó Oliveras.

En 1976, Paniagua adquirió en su totalidad la franquicia de los Cangrejeros al llegar a un acuerdo con la pareja de Hiram Cuevas y Alba Umpierre. Se mantuvo al frente del equipo hasta marzo de 2002 cuando lo vendió al empresario dominicano Julio Hazim, en asociación con el abogado puertorriqueño Joaquín Monserrate Matienzo como inversionista minoritario. Este último pasó a ocupar la posición de presidente.

Según el historiador de béisbol, Jorge Colón Delgado, los Cangrejeros tuvieron balance de 672 victorias y 663 derrotas bajo la incumbencia de Paniagua. Ganaron los campeonatos de los torneos 1990-91, 1992-93 y 1999-2000. Y también salieron airosos en los clásicos caribeños de 1993 y 2000. El último lo ganaron de manera invicta en Santo Domingo, República Dominicana, bajo la dirección de Oliveras.

“Recuerdo que los peloteros vinieron a donde mí para quejarse de que los boletos que le habían dado para sus familiares eran de unos asientos bien arriba en las gradas. Mandé a buscar al organizador de la Serie del Caribe. Lo amenacé con que Puerto Rico no iba a jugar a menos que consiguieran mejores boletos porque nosotros éramos uno de los participantes principales. Se formó un revolú cuando Poto se enteró. Dijo que me dejara de esas locuras, mientras yo le guiñaba un ojo. Me estaba jugando una carta, pero enseguida aparecieron los boletos”, recordó Oliveras.

Poto Paniagua junto al exjugador de las Grandes Ligas, Carlos Baerga. (J. ISMAEL FERNANDEZ REYES)

Poco tiempo después, Paniagua inició el proceso de venta de la franquicia luego de 26 años.

“Poto era un hombre muy inteligente, con una mente de negocios. A pesar de que era un fanático del béisbol, llevó el equipo de Santurce como un negocio. La pasión nunca lo cegó para hacer los negocios que él entendía eran buenos. Pero en los últimos años, el béisbol no estaba tan bueno, le puso un precio al equipo y Hazim lo compró porque entendía que Santurce era como los Yankees de Nueva York, un equipo de tradición por los grandes nombres que tuvo en su historia. También Poto estaba un poco cansado del béisbol y entendió que hizo un buen negocio vendiendo el equipo”, relató Monserrate Matienzo, quien estimó que Paniagua tenía 85 años de edad al momento de su muerte.

Luego de Hazim, la novena pasó a manos del expelotero de las Grandes Ligas, José “Tony” Valentín.

“Valentín, que era una figura primaria de nuestro béisbol, quería llevar un equipo a Manatí. El equipo que entendía mejor se ajustaba para llevarse era los Cangrejeros. Tenía un empeño serio en comprar el equipo y así hizo”, recordó Monserrate Matienzo.

Eventualmente, los Cangrejeros regresaron a la ciudad capital. Desde el 2014-15 al presente, Santurce ha ganado cuatro campeonatos.

Además de su participación en el deporte, Paniagua también fue secretario de Estado, bajo la administración de Carlos Romero Barceló.