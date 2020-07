El receptor boricua de los Astros de Houston, Martín “Machete” Maldonado, se unió al coro de voces que reclaman a Major League Baseball (MLB) que mejore el control de los resultados de las pruebas de COVID-19durante los campos de entrenamientos.

El lunes, tanto los Astros como los campeones Nationals de Washington suspendieron sus respectivas sesiones de entrenamientos debido a que no habían llegado los resultados de las pruebas realizadas el viernes.

“Son tres días de los resultados del viernes, pero estamos practicando sobre la base de los resultados que nos hicimos el martes pasado. Estamos hablando de casi una semana”, dijo un preocupado Maldonado vía telefónica a El Nuevo Día.

“La suspensión de hoy fue tomada por el equipo. Ellos saben que han pasado muchos días. Mientras más días pasan, el riesgo aumenta”.

El veterano catcher boricua indicó que su preocupación por no conocer el resultado de las pruebas aumentan considerablemente ya que cuenta en su familia con dos miembros de alto riesgo.

“Yo tengo días buenos y días malos. No te voy a mentir. Yo vengo de una situación donde mi esposa tuvo cáncer en el 2014 y tengo un nene de cinco meses. Eso es algo fuerte. Un reto. Uno quiere jugar. Me encanta, es lo que a uno le apasiona. Pero mentalmente, tengo días buenos y malos”, confesó Maldonado.

“Imagínate un día como ayer (domingo) que se supone nos hicieran la prueba. No apareció la gente de las pruebas. Nosotros negociamos que las pruebas fueran un día sí y uno no. Uno no sabe si esto va a pasar todo el año. Es como le he dicho a los muchachos: ‘aquí cualquiera puede tenerlo y no sabemos. Puede ser cualquier persona o yo’”.

Los atrasos en la ejecución de las pruebas y sus resultados son tomados con mucha seriedad no solo por los jugadores sino por el personal administrativo de los equipos.

El gerente de los Nationals, Mike Rizzo, dijo que los retrasos en los resultados pueden poner en riesgo la temporada.

“Nosotros vamos a seguir cómo van las cosas. Seguir quejándonos cuando fallen con el protocolo para que busquen la manera de mejorarlo y ver qué pasa la próxima semana. Ahora mismo es cuando más fácil debe ser, y surge esto. Imagínate cuando empecemos a viajar. Esto tiene que ser de ahora para ahora”, agregó Maldonado.

Los Astros tienen planificado practicar mañana pero dependerá si reciben los resultados del viernes.

“Y esperar los resultados que nos hicieron hoy (ayer) y ya para el miércoles tengamos resultados”, comentó. “Los más que se puede tardar un resultado es 48 horas, pero sabemos y estamos de acuerdo que hay riesgos en esas 48 horas. Pero uno no debe pensar que las pruebas lo van a resolver todo. El 50% lo tiene que hacer el pelotero, haciendo las cosas como se mandan fuera del estadio. El otro por ciento son las pruebas y son las que te dicen que el que está al lado tuyo está bien y saludable”.