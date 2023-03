Miami, Florida.- Los aperos que utilizó el receptor Martín “Machete” Maldonado en el primer partido de Puerto Rico ante Nicaragua durante este Clásico Mundial de Béisbol, captaron la atención de los aficionados puertorriqueños.

Maldonado lució la bandera puertorriqueña grabada en su peto y careta, la cual también tenía símbolos de la cultura taína. En el tope del peto, leía “Naguabo”, pueblo natal del también cátcher titular de los Astros de Houston.

Fue un honor a su tierra, lo que se convirtió viral en las redes sociales.

Después de la derrota 9-3 contra Venezuela, Maldonado dijo a El Nuevo Día que él mismo diseñó el equipo deportivo junto con la compañía All-Star.

“Tener la oportunidad de utilizar la bandera de Puerto Rico en el pecho y la careta para mí es un orgullo. Uno no solo no se representa. Uno también representa a muchas personas que te apoyan y a niños que quieren ser como uno. Es una bendición usarlo y que los niños puedan observar eso, y también mi familia que me ha ayudado desde niño”, compartió Maldonado, quien está su segundo Clásico tras debutar en 2013.

“Tener el pueblo de Naguabo en el pecho, nada mejor que eso”, añadió.

Maldonado, de 36 años y con 12 temporadas en las Mayores, viene de ganar su primera Serie Mundial con los Astros en octubre pasado.

Para la defensa del campeonato del Clásico de Otoño en 2023, el ganador de un Guante de Oro luce con menos peso.

“Varias personas me han dicho que, cuando uno llega a una edad, hay que cuidar las rodillas y trabajar en el peso. Decidí trabajar en otras cosas, como mi alimentación con una compañía pequeña en Puerto Rico llamada ‘Hábitos Kitchen’ que me hacía las comidas y me las llevaba a casa. También tuvo a una nutricionista para seguir el plan. Me fue bien”, detalló.

Antes del nuevo plan alimenticio para bajar de peso, Maldonado llegó a pesar 244 libras luego de una operación por una lastimadura. Hasta ahora, ha bajado a 226 libras y procurará jugar la campaña de las Mayores entre 225 y 230 libras.

“No estaba haciendo nada. Sentado en mi casa. Uno se acostumbra a jugar con dolor y quizá me sentía pesado. Como tenía dolor, uno no le daba mente a otras cosas. También cuando uno tiene hijos hay chocolates y galletas y te dicen que comas. Los dulces son mi debilidad”, admitió.

¿Liviano en el corrido de bases ahora con menos peso?, se le preguntó.

“No te puedo decir porque no corro mucho. No quiere decir que con que haya rebajado, sea rápido”, bromeó.

