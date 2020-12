El cotizado prospecto boricua Matthew Lugo podría unirse a los Atenienses de Manatí en algún momento en los próximos días al torneo invernal.

Lugo, quien en el 2019 fue reclamado en la segunda ronda del sorteo por los Red Sox de Boston, espera por el visto bueno de la organización para jugar con los Atenienses tras sufrir una leve lesión en la muñeca izquierda mientras participaba en en unos entrenamientos de jóvenes prospectos del equipo en Fort Myers.

El espigado torpedero se resintió la muñeca en octubre y los Red Sox le negaron el permiso de participar en Puerto Rico hasta tanto se recuperara.

“Boston no me dio permiso para jugar por ahora. Tuve una molestia en la muñeca izquierda mientras estaba en Fort Myers en octubre (instruccional). Me estaba molestando. Ellos me recomendaron que no ajorara el proceso aquí en Puerto Rico para jugar”, dijo Lugo a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Me recomendaron que me recuperara tranquilo, hiciera mis cosas para recuperarme y si me siento bien puedo incorporarme al equipo. Ahora mismo estoy en ese proceso”.

El torpedero de apenas 19 años admitió que los Red Sox están receptivos a que coja algunos turnos con los Atenienses, pero condicionado a que su muñeca esté totalmente sana.

“ Ellos no me dieron permiso al principio. Me dijeron recuperate 100% y entonces puede jugar. Coge tus turnos en Manatí ” Matthew Lugo / Prospecto de Boston

“Ellos no me dieron permiso al principio. Me dijeron recuperate 100% y entonces puede jugar. Coge tus turnos en Manatí”.

Sobrino del exjardinero de las Grandes Ligas Carlos Beltrán, Lugo indicó que la muñeca ha dado grandes señales de mejoría. Sostuvo que fue sometido a una prueba de imagen de resonancia magnética y la misma no reflejó ninguna lesión seria.

“Por lo menos estoy entrenando un poco, pero acho, estoy aburrido. Estoy loco por volver a jugar ya”.

“Me siento mejor. He descansado en Puerto Rico. He estado haciendo ejercicios para fortalecer la muñeca. Me hice un MRI y no salió nada. Realmente me he sentido mejor. Empezó con un dolor, pero me he sentido mucho mejor”.

La temporada invernal entró este pasado fin de semana en su segunda etapa y los Atenienses se encuentran en la tercera posición del torneo con marca de 3-8, cuando le restan siete juegos por concluir la campaña.

Debido a que apenas hay cuatro equipos en el torneo, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente creo un formato con 19 partidos cada novena tras la cual todos los equipos entran a la postemporada.

Así las cosas, Lugo tendrá la oportunidad de jugar en los playoffs si finalmente recibe la bendición de los Red Sox.

PUBLICIDAD

“Yo quiero jugar. Ya este lunes (hoy) puedo empezar a batear y practicar un poco y si me siento bien, si puedo hacer swing duro pues me incorporo al equipo. Estoy ansioso. Tengo un picor por jugar pelota”, concluyó Lugo.

Lugo tuvo una corta participación con los Atenienses en la pasada campaña con los Atenienses.

Participó en cinco desafíos y consumió tres turnos al bate. No bateó de hit.