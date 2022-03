El ferviente y apasionado fanático del béisbol de la República Dominicana ya cuenta para su disfrute una referencia única de compilaciones y estadísticas de sus peloteros a través de la historia de las Grandes Ligas.

Manteniendo el mismo concepto que ideó hace algunos años el destacado historiador puertorriqueño Jossie Alvarado con su libro Puerto Rico en las Grandes Ligas, ya está a la venta una publicación en la que se destaca la actuación de sobre 800 jugadores del vecino país a lo largo de su rica trayectoria.

El libro, que lleva como título República Dominicana en las Grandes Ligas, contiene un total de 621 páginas dividida en dos tomos.

La publicación, cuyo autor es el destacado periodista dominicano Dionisio Soldevilla con la colaboración de Alvarado, contiene además de estadísticas, historias sobre los tres miembros del Salón de la Fama del país (Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero). David Ortiz no está incluido en el mismo.

El prólogo es de la autoría de Enrique Rojas, reputado periodista de ESPNDigital y además contiene un artículo de la autoría de Alvarado en donde destaca la hermandad en el béisbol de ambos países y otras dos del autor Soldevila.

“El libro es como tú tener en tus manos el de Puerto Rico en las Grandes Ligas. Es un libro de referencia donde el fanático va directamente y cuando digo fanático es a los que consumen estos productos. Son personas de más de 50-60 años que no manejan el celular con mucha destreza, no tienen computadora, no tienen un IPad”, dijo Alvarado sobre la publicación.

“En este caso de este libro en específico, son dos tomos porque son más de 840 peloteros que han jugado Grandes Ligas. En pocos años van a alcanzar la meta de 1,000 peloteros. Eso es lo que vas a encontrar en el libro”.

La portada de ambos tomos contiene imágenes de los tres miembros del Salón de la Fama, además de Osvaldo Virgil, quien fue el primer dominicano en jugar en las Mayores.

También tiene al legendario Pedro Sanz, de las Ligas Negras.

Jossie Alvarado -a la derecha- junto al distribuidor José de Jesús posan junto al libro República Dominicana en las Grandes Ligas. (Suministrada)

¿Cómo surge la idea para la creación de esta versión dominicana?, le preguntó El Nuevo Día.

“Este concepto surge en una conversación que tuve con José de Jesús. Él tiene una distribuidora de libros en Puerto Rico que se llama Del Mar Distributors. Entre los dos hablamos de esto. Me dijo que se lo propondría a la imprenta en Dominicana y de ahí nace la idea”, narró Alvarado.

“Cuando José toca base con la gente de allá, ellos se dieron cuenta que este era un trabajo que podría tener salida en Dominicana por la fiebre esa que tienen los dominicanos con el béisbol y la pasión por este juego. De ahí comenzamos a darle forma, siempre pensando de cómo podríamos integrar a un periodista dominicano que fuera el autor del libro”.

De esta forma surge el acercamiento con Soldevila, un abogado con vasta experiencia en el campo del periodismo, quien aceptó integrarse al proyecto.

“Esa parte se la dejamos a ellos allá. Ahí es que invitan a Soldevila, le explican el concepto y aceptó las condiciones que le presentaron”, contó Alvarado. “Comenzamos en septiembre u octubre a darle forma esto, claro, con el concepto que yo tengo con Puerto Rico en las Grandes Ligas. Yo le recomendé cómo debía ser la portada. Buscaron un artista allá”.

Alvarado indicó que los dos tomos del libro tienen un costo total de $44.99 y estarán a la venta en la isla en Librería Laberinto (Viejo San Juan), Casa Norberto (Río Piedras, Plaza Las Américas), Librería Bookmark (San Patricio Plaza, Santurce y Hatillo), Librería Mágica y El Candil en Ponce.

“El próximo 30 de abril el libro se va a presentar en República Dominicana en la Feria Internacional del Libro. Hay varios peloteros de Grandes Ligas que están invitados. Van a ser parte de la presentación”, concluyó.