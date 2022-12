El derecho veterano y nativo de Texas Nathan Eovaldi acordó firmar por dos años con los Rangers, en un trato que confiere una opción para un año adicional, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del contrato.

La persona habló con The Associated Press hoy, martes, en condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido finalizado y el equipo no ha anunciado la decisión. MLB.com reportó que el convenio es de $34 millones, sujeto a un examen físico

Eovaldi, quien nació en Houston, ha lanzado con cinco equipos en 11 temporadas en las Grandes Ligas. Pasó cuatro años y medio con los Red Sox de Boston. Tuvo foja de 6-3, con 3.87 ERA en 20 aperturas en el 2022, tras una campaña 2021 en la que fue elegido al Juego de Estrellas con foja de 11-9, efectividad de 3.75 en 32 juegos como abridor.

El acuerdo ocurre después de que los Rangers firmaron al ganador de dos Cy Youngs en la Liga Nacional Jacob deGrom por cinco años y $185 millones.

Texas también firmó a Andrew Heaney por dos años y 425 millones en la agencia libre, adquirió a Jake Odorizzi en un canje con Atlanta y retuvo al zurdo estelar venezolano Martín Pérez por una oferta calificada de $19.65 millones. Los Rangers firmaron al derecho Jon Gray por cuatro años y $56 millones el invierno pasado, además de que agregaron a los infielders Corey Seager y Marcus Semien por cerca de $500 millones.