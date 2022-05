Nueva York — El campocorto estrella de los Whitw Sox de Chicago, Tim Anderson, acusó al toletero de los Yankees Josh Donaldson de hacer un comentario racista al llamarlo Jackie Robinson durante el partido del sábado contra Nueva York.

“Simplemente hizo un comentario irrespetuoso”, dijo Anderson, quien es negro. “Básicamente, estaba tratando de llamarme Jackie Robinson. Como, ‘¿Qué pasa, Jackie?’”.

“No creo que fuera necesario”, agregó Anderson después de la victoria de Nueva York 7-5 en el Yankee Stadium.

Anderson, un campocorto Todo-Estrella que se encuentra entre las principales voces negras en el béisbol, dijo a Sports Illustrated en 2019: “Me siento como el Jackie Robinson de hoy... porque cambió el juego y siento que estoy llegando a un punto en el que necesito cambiar el juego”.

Donaldson dijo que en la primera entrada, “lo llamé Jackie”. El pelotero blanco también dijo que ha “bromeado” con Anderson en el pasado usando la misma referencia y mencionó la entrevista de Sports Illustrated de 2019.

PUBLICIDAD

Robinson rompió la barrera del color de las Grandes Ligas en 1947. Todos los equipos de las Grandes Ligas han retirado su número 42 para honrar la lucha, el sacrificio y el impacto social que tuvo en el juego y más allá.

“Mi significado de eso no es cualquier término que intente ser racista por cualquier hecho del asunto”, dijo Donaldson. “Obviamente, lo consideró una falta de respeto”, continuó. “Y mira, si lo hizo, me disculpo. Eso no es lo que estaba tratando de hacer de ninguna manera y eso fue lo que sucedió”.

Donaldson se peleó con Anderson el 13 de mayo en Chicago después de hacer un toque duro, y Anderson respondió con un empujón, lo que provocó que las bancas y los bullpens se despejaran. Donaldson dijo el sábado que estaba “tratando de calmar” cualquier tensión persistente cuando los jugadores se cruzaron al principio del juego.

Anderson declaró que Donaldson vociferó “Jackie” en el primer par de entradas: “Lo perdoné esa vez, y luego volvió a suceder”.

El mánager de los White Sox, Tony La Russa, también calificó el comentario de Donaldson de “racista” y añadió “Eso es lo más fuerte posible”.

En la tercera entrada, Donaldson rodeó la segunda base después del out final y comenzó a discutir con Anderson mientras los equipos salían del campo. Donaldson fue escoltado fuera del campo por el manager de los Yankees, Aaron Boone, y Anderson fue conducido por el entrenador de tercera base Joe McEwing.

En la quinta entrada, el receptor de los White Sox, Yasmani Grandal, se puso de pie y confrontó a Donaldson mientras se acercaba al plato.

PUBLICIDAD

“Créanme, no quieren que les diga lo que le dije a él”, indicó Grandal a los periodistas.

Las discusiones continuaron mientras los relevistas corrían desde los bullpens y las bancas se vaciaban, con LaRussa también gritándole a Donaldson. Anderson también siguió gritándole a Donaldson mientras el toletero de los White Sox José Abreu y el jugador de cuadro Gavin Sheets lo sujetaban. Después de unos minutos, los árbitros emitieron advertencias a ambos lados y Donaldson se ponchó.

“Este juego pasó por un período en el que muchos de esos comentarios tenían sentido, y creo que ya hemos superado eso”, resaltó Grandal después del juego. “Y es simplemente inaceptable. Simplemente pensé que era un golpe bajo y quiero asegurarme de que tengo la espalda de mi equipo. No hay forma de que se te permita decir algo así”.

Boone dijo sobre el incidente: “Lo sé… algunos hablan de eso. Tengo que llegar al fondo de esto”.