Adidas, la empresa alemana de ropa y calzado deportivo, terminó su relación con el campocorto dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatis, hijo, luego de que diera positivo a un esteroide anabólico y fuera suspendido por 80 partidos por las Grandes Ligas.

La información fue dada a conocer por la cadena ESPN, tras recibir una comunicación escrita de la empresa.

“Creemos que el deporte debe ser limpio. Tenemos una política clara sobre el dopaje y podemos confirmar que nuestra asociación con Fernando Tatis Jr., no continuará”, dijo un vocero de Adidas.

Según ESPN, Tatis, Jr. y Adidas llegaron a un acuerdo a principios de 2020, luego de su debut espectacular en las Mayores con los Padres en 2019 con 22 jonrones y 53 remolcadas en 84 partidos. Incluso, Adidas sacó al mercado un calzado propio del jugador, Ultra Boost DNA.

Tatis, hijo, falló una prueba de dopaje mientras se recuperaba de una lesión en la muñeca izquierda, que no le había permitido jugar esta campaña.

Tras la suspensión, el quisqueyano no podrá jugar en lo que resta de esta temporada y podrá regresar al terreno de juego en mayo de 2023.

“Estoy realmente apenado por mi error”, dijo en pasados días. “He visto cómo mi sueño se convirtió en mi mayor pesadilla. No hay nadie más a quien culpar que a mí. No he tomado las decisiones correctas las últimas dos semanas, meses, incluso desde el inicio del año. Cometí un error y me arrepiento de todos los pasos que di”, añadió el dominicano de 23 años.

Tatis, hijo, pactó un contrato de $340 millones y 14 años con los Padres.