Los integrantes de los Astros de Houston se dirigieron la semana pasada a sus vestidores en el Citizen Ball Park cargando con un revés en el tercer juego de la Serie Mundial ante los Phillies de Filadelfia luego de ser castigados con cinco vuelacercas.

Eso ocurrió el martes pasado y los Astros caían abajo 2-1 ante unos aguerridos rivales. El panorama no lucía bien, ya que quedaban otros dos juegos en el ruidoso estadio de Filadelfia.

Cinco días después de esa bofetada, los Astros celebran la conquista del cetro de la Serie Mundial tras una reacción vigorosa que los llevó a ganar los siguientes tres encuentros, incluyendo dos en la casa de su rival. Ganaron la serie 4-2.

En el camino, los lanzadores de Houston dejaron en apenas tres anotaciones (nueve hits en 30 entradas) a los Phillies, incluyendo un juego sin hits ni carreras combinado el pasado miércoles que sentó las bases para que volcaran la serie y eventualmente se coronaran campeones el sábado en el Minute Maid Park de Houston.

Es el segundo Clásico de Otoño que ganan los Astros desde el 2017 y el primero que obtiene el legendario dirigente Dusty Baker en su larga carrera.

Horas después de celebrar en grande el campeonato, uno de los miembros del cuerpo de entrenadores de los Astros reflexionó sobre la gesta alcanzada por el equipo y no dudó en considerar como una dinastía lo que vive la franquicia.

“Primero le tengo que dar gracias a Dios por estar en otra Serie Mundial y por haber ganado esta después de haber perdido dos (2019 y 2021). Y lo hicimos en nuestra casa”, dijo Alex Cintrón, coach de bateo de los Astros, a El Nuevo Día.

“Esto borra dudas del gran equipo que hemos sido nosotros en los últimos seis años. El talento siempre ha estado ahí. Somos un gran equipo”.

Los Astros de Hosuton festejan la coronación en la Serie Mundial, tras vencer a los Phillies de Filadelfia en el sexto juego. (David J. Phillip)

“Esto es una dinastía. Cuando llevas seis años consecutivos pasando a Series de Campeonato y pasando a cuatro Series Mundiales y ganando dos de ellas, pues eso es una dinastía. Me siento orgulloso de ser parte de eso”, compartió con alegría.

El triunfo de los Astros trajo un sabor exquisito en el equipo. Tras verse involucrado en el escándalo del robo de señales por medios tecnológicos en el 2017 -el año que ganaron el campeonato- los miembros de los Astros han recibido un trato hostil de parte de los fanáticos contrarios a cada ciudad que han ido a jugar.

El sábado pudieron reinvindicar en algo su nombre conquistando el título en su propia casa, el primero que logra un equipo desde que los Red Sox de Boston lo hicieron en el 2013 en el Fenway Park.

Cintrón, quien obtiene su primera sortija de Serie Mundial como parte del cuerpo de coaches de los Astros, indicó que la celebración fue muy emotiva en el Minute Maid Park.

Luego de que se colgara el último out del partido en la victoria 4-1, todos los entrenadores abrazaron a Baker para compartir el primer campeonato con su dirigente en su carrera de 25 años.

“Imagínate tantos años de Dusty en el béisbol y a los 73 años logra su primer campeonato. Llegó en una situación bien difícil en el 2020 con un escándalo de robos de señales. Tuvo que lidiar con eso”, recordó.

“Ha tenido tres años excelentes. El año pasado fuimos a la Serie Mundial y la perdimos contra Atlanta. Y ahora la gana. Estoy contento y orgulloso por él. Se lo merece”, señaló Cintrón sobre su dirigente que en su resumé tenía dos participaciones como dirigente en Clásicos Otoñales.

Cintrón indicó que le gustaría ver de regreso a Baker en el 2023, ya que merece una oportunidad de defender el campeonato. El contrato de Baker culminó el sábado.

“Es su decisión. Tiene 73 años. No sé si quiere irse para su casa a disfrutar con su familia, nietos e hijos, pero si él quiere regresar las puertas de Houston están abiertas para él. Nosotros los coaches y los jugadores lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Estuvo cerca de ganar la Serie Mundial del 2021, y ahora la gana. No ha hecho nada malo. No se puede pedir más”.

Crédito a los receptores boricuas

Por otro lado, Cintrón elogió el desempeño de sus compatriotas Martín ‘Machete’ Maldonado y Christian Váquez, quienes jugaron papeles importantes, principalmente, en el desempeño de los lanzadores en la Serie Mundial.

“Hicieron un trabajo increíble. Cuando Christian catcheó lo hizo de gran forma, buenísimo.”, dijo sobre el bayamonés que estuvo envuelto en tres blanqueadas en la postemporada, incluyendo el recordado juego sin hits ni carreras en el Clásico.

“Cuando no catcheó como ayer (sábado) dio el hit grande. También lo hizo contra los Yankees (Serie de Campeonato) que dio otro batazo clave. En el caso de Machete, estuvo liderando ese ‘pitching staff’, cogiendo bolazos y cogiendo buenos turnos. Fue increíble compartir con estos dos catchers de Puerto Rico, que deben estar en el equipo del Clásico Mundial”.

En la serie, Vázquez promedió .286 con una remolcada, mientras que Maldonado lo hizo para .200.