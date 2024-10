Para José “Pito” Hernández fue inesperada su salida como coach de Baltimore: “La decisión de los Orioles me tomó por sorpresa”

Caguas - En una calurosa mañana de octubre, los jugadores de los Cangrejeros de Santurce se tiraron al terreno del Estadio Yldefonso Solá Morales para iniciar una sesión de entrenamiento de cara a la temporada 2024-2025 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los integrantes de la novena se ejercitaban por el campo y seguían las directrices de los coaches del equipo, entre los que se encontraba José “Pito” Hernández, quien viene de trabajar por los últimos cinco años con los Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas y es parte del cuerpo de entrenadores de Santurce.

Hernández tenía su mano izquierda vendada, producto de una operación de su muñeca, pero eso no le impedía hacerle lanzamientos a los peloteros.

Al terminar su trabajo, tomó una pausa para hablar con El Nuevo Día sobre su salida reciente de los Orioles, quienes no le renovaron el contrato luego de fungir como uno de los coaches desde el 2019.

PUBLICIDAD

“La decisión de los Orioles me tomó por sorpresa. Pero sabemos que es parte del juego, del negocio. A veces es más fácil buscar uno que otro coach que cambiar 25 peloteros”, expresó Hernández.

“Estoy muy contento con el trabajo que realicé. Durante los cinco años que estuve (con los Orioles) siempre hice mi trabajo, y ahora mis planes son concentrarme con los Cangrejeros, pues mi salida es muy reciente, y cuidar mi mano, que me la operaron el miércoles pasado (16 de octubre). Como dije, me estoy concentrando aquí y ver si más adelante me da el feeling de ver qué voy a hacer”, agregó el coach vegabajeño, que jugó por 15 temporadas en las Grandes Ligas.

Hernández comenzó trabajando en las Menores con la organización de los Orioles en 2010 y para la campaña de 2019 fue ascendido al equipo grande como uno de los coaches.

En aquel momento del anuncio, la organizanización destacó que Hernández venía de pasar los últimos seis años con los Norfolk Tides en la filial Triple-A, donde fue entrenador de campo y entrenador de tercera base del equipo. De igual forma, pasó tiempo como entrenador de bateo de ligas menores con los Keys (2012), los Delmarva Shorebirds en la Clase A (2011) y fue entrenador de campo de los GCL Orioles en 2010.

“El contrato era de año a año. Todos los años, cuando me llamaban, era un alivio”, sostuvo Hernández. “Pero este año no fue así. Me dejaron libre”, apuntó.

Hernández reconoció que le hubiera gustado quedarse más tiempo con el equipo, que había comenzado a engranar después de tener unos años en los que acumularon un gran número de derrotas. De hecho, en las temporadas de 2018, 2019 y 2021 superaron las 100 derrotas, en cada una de ellas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el pasado año consiguieron 101 victorias en la campaña regular y clasificaron a la postemporada por primera vez desde el 2016. Se proclamaron campeones del Este de la Liga Americana, pero cayeron ante los Rangers de Texas en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Esta temporada, Baltimore volvió a ser ganador. Acumuló marca de 91-71 y quedó segundo en el Este, avanzando a los playoffs por uno de los comodines. Pero fueron eliminados por los Royals de Kansas City en la primera serie de la postemporada.

Gunnar Henderson es una de las figuras jóvenes en la plantilla de los Orioles. (Frank Franklin II)

El núcleo de jugadores de los Orioles es uno prometedor con figuras como Gunnar Henderson, Adley Rutschman, Jackson Holliday y Colton Cowser, entre otros.

“Uno dice: ‘Contra, me gustaría seguir viendo a los muchachos mejorando’. Pero, pues, no fue así. Les deseo mucha suerte, que sigan hacia adelante, y como dije, todavía no he tomado una decisión (sobre mi futuro). Estoy concentrado ahora mismo con los Cangrejeros y con la temporada aquí en Puerto Rico”.

Entusiasmado con esta nueva edición de los Cangrejeros

Al hablar sobre lo que espera de los Cangrejeros de cara a la temporada 2024-2025, se mostró entusiasmado con la firma de jugadores que estaban en la agencia libre como el intermedista Jancarlos Cintrón y el receptor Brian Navarreto.

“Yo creo que este año va a ser muy importante. Todas esas adquisiciones que se hicieron de agentes libres, y los refuerzos nos van a ayudar también un montón. Creo que va a ser muy buena la temporada de este año”, dijo.

Además de Cintrón y Navarreto, Santurce anunció las firmas del jardinero Johneshwy Fargas, del receptor Juan Centeno y del utility Rubén Castro. De igual manera, Santurce pactó con los lanzadores importados Bryan Chi, Jordan Johnson, José Álvarez y Garvin Alston Jr.

PUBLICIDAD

“Los muchachos están muy bien. Estamos envueltos practicando. Las prácticas se están dando muy bien. Los cátchers practican su fundamento, los infielders practican su fundamento y a los jardineros les bateamos. Ahora mismo el parque nuestro no está ready (el Hiram Bithorn), así que estamos practicando aquí en Caguas. Ya casi estamos poniéndonos ready para empezar la temporada”, puntualizó Hernández.