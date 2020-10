Fueron muchos los héroes, como también los señalados, del cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que concluyó este domingo en la madrugada con una victoria 8-7 de los Rays de Tampa Bay ante los Dodgers de Los Ángeles.

La serie reanuda hoy en la noche con ambas franquicias empatadas por marca de 2-2.

Con dos outs en la novena entrada y los Dodgers en ventaja de 7-6, Tampa Bay dejó sobre el terreno a la novena de Los Ángeles con un imparable al central de Brett Phillips y un par de errores del jardinero de los Dodgers, Chris Taylor, y del catcher Will Smith en la misma jugada.

El imparable al central de Phillips ante el taponero Kenley Jensen trajo al plato con las carreras del gane a Kevin Kiermaier desde segunda base y, desde primera base, a Randy Arozarena, quien arriesgadamente fue enviado al home luego de que Taylor no pudiera atrapar limpiamente el hit de Phillips.

En la jugada de corrido, Arozarena perdió el balance y cayó sobre el terreno. Pero pudo anotar porque Smith no atrapó el tiro al plato del relevo en que intermedió el primera base Max Muncy. Smith hubiese dado un out fácil a Arozarena si hubiese atrapado el tiro y partido se hubiese ido a entradas extras.

El héroe Phillips dio el hit de oro y la descripciones de las emociones vividas.

“Una vez que vi a Randy resbalar, pensé ‘Oh, al menos lo empatamos’, y luego el catcher falló el tiro”, dijo a The Associated Press el bateador Phillips, quien había ingresado al juego como corredor emergente en el octavo. "No sé qué pasó, pero luego Randy anotó. Lo siguiente que sé es que estoy volando alrededor de los jardines y que me persiguen mis compañeros de equipo , y aquí estoy ".

El cubano Arozarena, quien abrió el marcador con un cuadrangular solitario en la cuarta entrada, anotó la carrera de oro y describió su perspectiva de la carrera y estrategia.

“Ya habíamos empatado el juego. Luego de caerme, estaba tratando de meterme en un rundown entre tercera y el plato”, dijo a The Associated Press a través de un traductor. “Entonces, obviamente, una vez que la pelota pasó al catcher, me di la vuelta y anoté”.

Uno de los señalados fue Jensen, quien botó el salvado y a quien le adjudicaron la derrota pese a que fue inmerecida la carrera de la victoria. Además del sencillo de Phillips, Jensen permitió un sencillo débil de Kiermaier y una base al caliente Arozarena.

“Hay que mantenerse positivo", dijo The Associated Press. “Todo lo que sé es que los Rays no hicieron contacto sólido a mis lanzamientos. Puse mis pitcheos en donde quería. Hay que darle crédito a los bateadores".

La defensa de los Dodgers también fue señalada.

Taylor pifió el sencillo de Phillips, que era de fácil manejo, lo que permitió que Arozarena intentara anotar. Y Smith no tocó el tiro de Muncy, que era manejable, aunque llegó al lado contrario del plato, y que hubiese puesto de out fácilmente a Arozarena.

El tercera base de los Dodgers, Justin Turner, respondió a los sucedido con la defensa.

"(Smith) Estaba tratando de atrapar la pelota rápido y tocar a Arzarena. Si hubiera sabido que Arozarena se cayó, probablemente se habría tomado su tiempo y se habría asegurado de atraparlo”, dijo a The Associated Press “No estoy seguro de lo que pasó en el jardín central (con Taylor). Eso no es característico de nosotros”.