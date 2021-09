Con el ascenso esta mañana del veterano jardinero Henry Ramos, fueron tres los peloteros puertorriqueños que fueron promovidos a las Grandes Ligas durante la semana que concluye hoy, domingo.

Sin embargo, el primero que fue reclamado a las Grandes Ligas a principios de la semana pasada, Gianpaul González, fue enviado de vuelta a la Menores sin haber consumido un turno al bate.

Ramos, un veterano bateador ambidextro, fue ascendido por los Diamondbacks de Arizona.

Reclamado por los Red Sox de Boston en la quinta ronda del sorteo del 2010, Ramos podría estar haciendo su debut en las Grandes Ligas en la serie que inicia el martes ante los Rangers de Texas.

Ramos, de 29 años de edad y con 11 años de experiencia en las Menores, estaba promediando en Triple A para .375 con 12 jonrones y 57 remolcadas.

Por su parte, Jack López, otro veterano en las Menores, fue promocionado por los Red Sox la semana pasada luego de que el torpedero Xander Bogaerts arrojara positivo a COVID-19.

López, quien formó parte del equipo de Estados Unidos que obtuvo la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos, se unió al equipo el miércoles pasado y ha jugado de forma regular en la intermedia desde entonces. Desde que subió, Boston tiene marca de 4-0 (sin incluir el juego del domingo).

Al igual que Ramos, López ha tenido una larga carrera en las Menores -nueve temporadas-.

El viernes pasado disparó su primer imparable en las Mayores, un doble.

“Me quité un peso de encima. Vine aquí en medio de una contienda por el banderín a ayudar al equipo en la manera que pueda. Voy a poner de mi parte hasta que lleguen los grandes jugadores como Kike (Hernández) y Bogaerts (Xander)”, dijo López en entrevista con NESN.

El riopedrense de 29 años apenas promedia .100 en los cuatro partidos que ha participado, pero defensivamente ha podido hacer el trabajo. Aunque tiene un error, ha tomado parte en cinco doble jugadas.

“La defensa es número uno. Como decimos en Puerto Rico y mi padre siempre me ha dicho: si no vas a dar hit, no permitas que otros lo den. Mi defensa es la prioridad”, abundó López.

Al momento de ser reclamado por Boston, López estaba promediano .260 en Worcester, filial Triple A de los Red Sox.

Gianpaul González fue reclamado por los Indians de Cleveland, pero un día después fue devuelto a las Menores.

En tanto, los Indians de Cleveland habían subido al receptor González, pero lo opcionaron nuevamente a las Menores.

“Me sorprendió”, dijo González a El Nuevo Día al momento de su ascenso. “Era la noticia que estaba esperando por mucho tiempo, pero llegó esa oportunidad de añadirme al roster”.