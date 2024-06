Préstamo de $200,000 y boletos para conciertos de Bad Bunny: Asociación de Jugadores de MLB detalla las violaciones de Rimas Sports

El sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de Rimas William Arroyo, Noah Assad y Jonathan Miranda el 10 de abril y les impuso una multa de $400,000 dólares por mala conducta. Arroyo era un agente certificado por el sindicato para representar a los jugadores y representó al receptor de los Mets, Francisco Álvarez, y a su compañero Ronny Mauricio. A Arroyo se le quitó la certificación y a los otros dos les dijeron que no podían solicitar la certificación.

El sindicato dijo que el aviso “detalla una serie de violaciones graves de las regulaciones, incluyendo proporcionar y prometer incentivos indebidos a docenas de jugadores, proporcionar y prometer préstamos a jugadores no representados por Rimas, utilizar personas no certificadas para realizar trabajos reservados sólo para agentes de jugadores y no garantizar adecuadamente que los empleados de Rimas cumplan con las regulaciones”.