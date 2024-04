¡Primer no-hitter de la temporada! Ronel Blanco silencia por nueve entradas los bates de los Blue Jays

Blanco registró 93.6 mph con 31 rectas, 36 cambios, 34 sliders y cuatro curvas. El dominicano de 30 años no necesitó jugadas importantes a la defensiva hasta la novena entrada cuando con un out, Cavan Biggio conectó un rodado que el primera base cubano José Abreu fildeó lanzándose hacia su derecha y luego, mientras aún estaba en el suelo, tiró a Blanco quien completó el out cubriendo la primera almohadilla.