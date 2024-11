“Estoy aquí, siempre con mucho cariño y respeto a la gente de Puerto Rico, en donde tenemos una comunidad de miles de dominicanos que residen en la isla. De seguro ellos no vivieran aquí, de no ser por el apoyo de los puertorriqueños”, comenzó diciendo Ortiz, quien disputó 20 temporadas en las Grandes Ligas , 14 de ellas con los Red Sox de Boston y seis con los Twins de Minnesota .

“Me gusta la gente de Puerto Rico... Me respetan. Cuando vengo acá y alguien se me acerca, siempre se dirigen a mi persona con mucho respeto. Y eso es a donde quiera que vaya aquí”, agregó. “Además, tengo un ‘hermano’ dirigiendo a los Red Sox en Alex Cora. Siempre he dicho que lo que faltaba era que su mamá me pariera a mí o viceversa, porque la relación es bien bonita”, sostuvo el expelotero de 49 años y actual analista de béisbol para la cadena Fox Sports.