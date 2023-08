Boston - Sentado entre las gradas del icónico Fenway Park, Ramón Vázquez Morales recuerda muy bien el día en que olió lechón asado en el estadio activo de béisbol más viejo de Estados Unidos. Casi podía saborear el pensamiento, dijo con la boca hecha agua. Panderetas y el “wepa” de puertorriqueños en la ciudad de Boston resonaban en el campo, mientras gritos de orgullo patrio (“pa que tú lo sepas”) rebotaban del famoso Monstruo Verde, la inmensa pared con asientos privilegiados que atrae a fanáticos de todas partes de la nación.

Días antes de anunciarse el regreso del jugador boricua Enrique “Kike” Hernández a los Dodgers de Los Ángeles, el retirado pelotero de Grandes Ligas y actual coach de la banca de los Red Sox de Boston rememoró la “Celebración Puertorriqueña” que su equipo ha celebrado durante los últimos tres años. El evento, realizado junto el Festival Puertorriqueño de Massachusetts, ha contado con la asistencia de decenas de miles de fanáticos en ese período.

“La primera vez que lo hicieron fue interesante; uno estar en el juego, antes de comenzar, la gente tocando afuera. Eso es lo más cerca que me he sentido de Puerto Rico en un estadio de béisbol. El olor de comida –parece que la gente estaba cocinando allá atrás– fue un momento especial para mí. Yo soy de Cayey, vivo cerca de Guavate, y ese olor es diferente. Huele a casa”, manifestó a El Nuevo Día.

Nació en Aibonito, pero hizo su vida y formó su pasión por los deportes entre las montañas de Cayey. Actualmente, balancea su vida entre la capital de Massachusetts –el quinto estado con la mayor población de puertorriqueños– y la ciudad de Lancaster en California, donde tiene una residencia con su familia desde el 2016.

“Todos los inviernos, vamos a Puerto Rico y estamos en la isla durante un mes. Es difícil, complicado, compartir con los (dos) hijos. Ahora mismo, llegó la temporada, que comenzó entrenamiento en febrero, y (hasta julio) solamente los he visto tres veces. Los puedo ver más cuando estoy en el west coast (costa oeste), pero siempre es un ratito corto”, expuso.

A finales de este mes de agosto, el exjugador cumple 47 años y confesó que los celebra conectando su trayectoria con las nuevas oportunidades deportivas de sus hijos. Sofía Angela Vázquez (16) practica el voleibol, mientras Nomar Vázquez (19) jugará béisbol en su segundo año universitario para el Irving Valley College, en California.

“Un sueño hecho realidad”

“Los años que pude haber mejorado muchísimo en béisbol, estuve jugando voleibol en Puerto Rico. Me encantó el deporte (del voleibol); todavía me fascina. Me encanta el voleibol, pero me fascina el béisbol. El béisbol me ha dado de comer por muchos años. Pero desde que tengo la dicha de ver a mi hija jugar voleibol, es un sueño hecho realidad. Es un honor que ambos, de alguna forma, sigan mis pasos”, admitió.

Vázquez jugó como profesional en el béisbol organizado de Estados Unidos durante 17 años, nueve de ellos en Grandes Ligas, desde su selección en la ronda número 27 del draft de 1995 por los Mariners de Seattle, hasta el 2011. En nueve temporadas en las Mayores jugó para seis organizaciones, incluyendo en 2005 con los Red Sox, equipo en que como entrenador al presente, excluyendo ahora a “Kike”, comparte con otros dos boricuas. Eddie Romero ocupa la posición de vicepresidente ejecutivo de los Red Sox, mientras Alex Cora se destaca como dirigente del equipo desde el 2018, cuando los llevó al campeonato de la Serie Mundial.

En un partido de 2005, Vázquez (izquierda) intenta dar el out a Ichiro Suzuki, de los Mariners. (WINSLOW TOWNSON)

“Es una de las mejores organizaciones del béisbol organizado. El trato de familia fue especial en aquel tiempo (cuando jugué con ellos). Todavía sigue siendo lo mismo. Desde que llegó Alex, aquí también se han dado a la tarea de que eso no cambie. De verdad, es un sitio bien especial. Fenway Park es bien diferente a cualquier otro estadio que hay en Estados Unidos. (Hay una) diferente atmósfera. Es un sueño poder estar aquí”, consideró Vázquez.

De vuelta a los Red Sox desde el 2018, el expelotero ha ocupado distintas posiciones como coach. “Mis trabajos han cambiado, pero la emoción es la misma. Como coach de la banca, ahora ayudo a los peloteros, a Alex, en cualquier pregunta que tenga del juego, cualquier cosa que lo pueda ayudar. Básicamente, soy la mano derecha de Alex”, describió con orgullo.

Cora lo ha descrito como un tipo callado, algo que Vázquez acepta como su fortaleza. “Observo mucho. A veces, no estoy hablando mucho, pero estoy observando, viendo cosas. Cuando tengo algo que decir, es algo importante que te puede ayudar en el juego. Trato de mantenerme en muy buena comunicación con los muchachos durante el día; quién va a lanzar por ellos, qué podemos hacer, qué podemos estar buscando, con qué nos vamos a encontrar. Soy callado, pero estoy escuchando, pensando mil cosas”, reveló.

Mientras el mánager de los Red Sox Alex Cora (derecha) dirige desde el dugout del histórico Fenway Park, Ramón Vázquez (izquierda) observa cada mínimo detalle del juego con el que pueda aportar información valiosa al equipo. (Ramon "Tonito" Zayas)

Viaje al pasado

Es una técnica que, dijo, fue desarrollando desde su infancia. Tenía cinco años cuando comenzó a practicar béisbol. “No era muy bueno y no me ponían a jugar mucho”, reconoció. Su padre decidió montar su propio equipo, los Tigres de Cayey, para que pudiera salir al campo con mayor frecuencia.

“Mi papá siempre quiso que yo jugara béisbol. (Pero) no me estaban dando la oportunidad de juego que él quería y decidió él mismo crear un equipo. Buscó unos cuantos hijos de amistades de él para hacer un equipo, quienes todavía no habían jugado pelota. Así fue que todo comenzó. Mi papá tuvo un equipo por dos años y ahí fue que, en realidad, comencé a mejorar mucho. Aprendí muchísimo”, recapituló.

Se sumergió en la pelota hasta octavo grado, pero cambió al voleibol hasta su último año de escuela superior, cuando lo llamaron para que jugara segunda base en la Legión Americana de Cayey. “No me confligía en tiempo y hacía ambas cosas”, destacó. Estando en el Indian Hills Community College, en Iowa, su vida cambió. “Nadie sabía quién yo era. Mi nombre no aparecía por ningún ‘lao’, hasta que se me dio la oportunidad de jugar profesional”, recordó.

“¡Te gritan boricua!”

Pese a su nueva encomienda con los Red Sox, Vázquez se enorgullece más por su labor en suelo boricua. Como mánager en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, logró cuatro campeonatos: dos con los Cangrejeros de Santurce (2015-16 y 2018-19) y dos con los Criollos de Caguas (2020-21 y 2021-22).

Aseguró que, a lo largo de casi toda su carrera, Griselda Olmos lo ha inspirado desde que se casaron en 1999, cuando la conoció mientras jugaba con Seattle. Se sonroja cuando habla de la mujer de origen mexicano que dice haberle robado el corazón y, poco después, comienza a imaginar un día con ella y sus hijos en una playa de la isla. No revela cuál.

“Siempre que uno está en el terreno, ves a los boricuas alrededor, personas que te reconocen y te gritan ‘¡boricua!’, ‘¡Puerto Rico!’ o del pueblo de dónde son. En toda mi vida, que he jugado béisbol profesional, he tenido en la mente que no solamente estoy aquí para representar a una organización. Vengo de otro país. Somos parte de Estados Unidos, pero todos sabemos cómo adoramos a la patria de nosotros y queremos representarla bien. Significa mucho”, aseveró.

Ramón Vázquez destacó la atmósfera de béisbol dentro y en los alrededores del antiguo Fenway Park. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ese compromiso, dijo, es algo que ondea en cualquier ciudad. Proclamó que es su motor.

“Siempre que estoy en Estados Unidos, hablando con gente, conoces a personas de diferentes países. (Cuando) te preguntan de dónde eres, (de dónde soy). ¡De Cayey, Puerto Rico! Son las palabras más bonitas que pueden salir de uno en una conversación hablando de su país. (Soy) puertorriqueño hasta la muerte. Ser boricua; lo primero que me viene a la mente son playas, palmas de cocos, ríos, chinchorreo, arroz con gandules, parranda, diciembre. Lechón asado en diciembre”, recalcó emocionado.

Es verano frente al Monstruo Verde y todavía no cae nieve en Boston, pero Vázquez ya sueña con diciembre.