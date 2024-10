Ramón Vázquez aguarda paciente por su turno para dirigir en las Grandes Ligas: “Estoy en una buena posición”

“Ahora mismo en realidad no estoy pensando en que si me van a dar una oportunidad o no. Voy a seguir haciendo mi trabajo todos los días y ver si en el futuro llega esa oportunidad. Todavía no he tenido ninguna entrevista para dirigir ni nada por el estilo, así que sigo enfocado en lo que tengo de frente y si en algún momento se da la oportunidad, me encantaría”, reiteró el piloto.