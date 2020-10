El teléfono de Sandy Alomar Jr. probablemente volverá a sonar durante la temporada muerta si se abren plazas de dirigente en las Mayores. De hecho, hay vacantes en Detroit y Boston.

Incluso, el exreceptor estelar, de 54 años, puede ser considerado para el puesto con los Indians de Cleveland después de guiar a la novena a la postemporada 2020 ante la ausencia del mentor Terry Francona por enfermedad.

Sin embargo, Alomar Jr. no tiene prisa, aunque está dispuesto a escuchar ofertas.

El seis veces Jugador-Todo Estrella en las Mayores ha sido un candidato gerencial en otros lugares como Toronto, Arizona, Boston y Chicago (Cubs) en el pasado, pero nunca sintió que ninguna de las oportunidades fuera genuina.

“Algunas de las entrevistas fueron, para mí, entrevistas simbólicas”, dijo en conferencia de prensa después de la eliminación contra los Yankees de Nueva York en la serie de comodines.

“Si alguien está interesado, puede llamar y hablamos. Pero no es como si me estuviera esforzando o promocionando para ser dirigente”, agregó.

En 1999, el ex comisionado Bud Selig en 1999 ordenó a los equipos de Grandes Ligas a entrevista al menos a un candidato de minoría cuando se llevara a cabo una apertura administrativa. Actualmente, hay seis pilotos minoritarios entre los 30 equipos.

Alomar Jr., coach de primera base, tomó el timón de los Indians en agosto ante la salida de Francona, de 61 años, quien fue operado por un problema con un coágulo de sangre y continúa en recuperación . El hermano del miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar, pudo levantar los ánimos de Cleveland con marca de 28-18 bajo su mandato en una campaña regular acortada y atropellada por lesiones para el equipo volver a la postemporada luego de quedarse fuera el año pasado.

Francona tiene contrato hasta 2022.

“Se trata de si quiero hacerlo o no. Siento que solo puedes estar lo suficientemente listo para dirgir. Es una situación en la que no se trata de si quieres hacerlo o no, sino de qué organizaciones están interesadas y cuántas oportunidades te van a dar en el proceso de entrevista. Esa es la parte en la que nunca estuve de acuerdo con el proceso de entrevistas, porque a veces sentí que eran como entrevistas de último momento y no me sentía cómodo así", indicó Alomar Jr. Ahora mismo tengo una hija en la escuela secundaria. No me molesta que nadie me llame. No necesito el trabajo", indicó Alomar Jr.

Los Indians batallaron el miércoles para permanecer con vida en los playoffs pero fueron derrotado 10-9 por los Yankees en un partido que duró casi cinco horas.

Cleveland, que no ha ganado la Serie Mundial desde 1948, ha perdido ocho juegos consecutivos de postemporada y ha perdido 10 juegos de eliminación consecutivos, un récord de Grandes Ligas, que se remonta a la Serie de 1997.

“Tuvimos muchas cosas diferentes y muchos obstáculos”, Alomar Jr.

"Pero este grupo permaneció unido, de cualquier manera. Tuvimos una racha de ocho derrotas consecutivas, ellos regresaron. “El juego de hoy reflejó cuánto muele este equipo y cuánto pelea”, añadió.