Retrasada la preparación de Justin Verlander con los Astros tras inflamación en un hombro

“Estoy un par de semanas retrasado” , dijo Verlander. “Supongo que mi cuerpo ya no responde igual a los 40 que a los 25... Vamos a ver cómo evoluciona todo. Si se retrasa algo, pues será algo tarde. Si estoy a tiempo, pues estaré a tiempo. No quiero apresurar las cosas”.

“Algunos de estos lanzadores, cuando empiezan a lanzar más fuerte, van a sentir ciertas molestias” , dijo Brown. “Creo que estará bien. No me preocupa en lo absoluto”.

“Usualmente, descanso lo máximo posible”, expresó Verlander sobre su receso de temporada. “Esta vez cuando dejé de tener actividad para después retomarla, no me sentí tan bien. Así que es necesario dar un paso atrás en mi preparación. Siempre he sido alguien que afortunadamente podía tomar una pelota y de inmediato podía lanzar. No ha sido así de fácil, por lo que he tenido que aflojar un poco”.