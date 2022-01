En sus años como pelotero, el receptor Roberto “Bebo” Pérez ha tenido múltiples experiencias que le han llenado de grandes satisfacciones.

Ha jugado en las Grandes Ligas con Cleveland, con quien ganó dos Guantes de Oro, y recientemente firmó a un acuerdo de un año y de $5 millones con los Pirates de Pittsburgh. Igualmente, fue parte del combinado que quedó subcampeón en el Clásico Mundial de Béisbol en 2017.

Ahora añadirá otra experiencia a su resumé como parte de la novena de los Criollos de Caguas que representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe, que se llevará a cabo en República Dominicana del 28 de enero al 3 de febrero. Para el jugador -que fue a la justa caribeña de 2013 celebrada en Hermosillo, México, en calidad de receptor de bullpen- era una oportunidad que no podía dejar pasar.

“Bien agradecido con la oportunidad y con la invitación. Siempre ha sido uno de mis sueños jugar la Serie del Caribe. Tuve la oportunidad de estar en el Clásico, pero pienso que la Serie del Caribe estaba en mi lista. En el 2013 fui como catcher de bullpen cuando los Indios ganaron. No tuve la oportunidad de ganar, pero estar allí presente fue algo bien bonito”, dijo Pérez antes de la primera práctica de equipo este lunes en el Estadio Hiram Bithorn.

El receptor de los Indios de Mayagüez es uno de los jugadores que reforzará a la plantilla de los Criollos, ganadores de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc). Otros jugadores que reforzarán el conjunto el infielder Emmanuel Rivera, quien cuenta con experiencia con los Royals de Kansas City, y el Jugador Más Valioso de la Lbprc, el jardinero Danny Ortiz.

El dirigente Ramón Vázquez, durante la celebración del campeonato ganado hace unos días en la serie final, aprovechó la práctica del lunes para repasar algunas jugadas. (Suministrada)

En total, irán 32 jugadores. Esta ampliación del róster activo, que suele ser de 28, se permitió este año como una medida para ayudar a los equipos por si se reportan casos positivos de COVID-19.

“Se me dio la oportunidad aprovechando el ‘lockout’ de Grandes Ligas. Yo creo que la decisión hubiera sido diferente si los Piratas de Pittsburgh pudieran comunicarse conmigo para decirme que no podía jugar. Pero ese no es el caso. El caso es que estamos aquí, preparándonos para la Serie del Caribe. Somos un grupo muy joven, con veteranos, que tiene ansias de llegar a la República Dominicana y representar a Puerto Rico”, añadió el atleta de 33 años.

Al referirse al equipo, Pérez se mostró entusiasmado con la combinación que se logró.

“Tenemos de todo. El equipo se ve muy bien tanto ofensivamente como los pitchers. Creo que tenemos un muy buen equipo. Tenemos la oportunidad de hacer algo especial en la Serie del Caribe. Ya no es Criollos de Caguas, ahora es jugar por Puerto Rico”, declaró.

El jugador visualiza su rol dentro de los Criollos como el de uno de los veteranos que podrá aconsejar a los peloteros más jóvenes. Al final, su deseo es ganar.

“Yo soy un veterano y he estado en esta situación cuando era más joven. Al yo estar aquí, los muchachos van a querer preguntarme. Estaré aquí para lo que los muchachos me necesiten. Yo vine a ganar, odio perder”, estipuló.

La novena de Puerto Rico cuenta además para la posición de receptor a los veteranos Jonathan Morales y Juan Centeno -con experiencia en Grandes Ligas-

Se da la primera práctica

Por otro lado, Ramón Vázquez, dirigente de la novena puertorriqueña, congregó al equipo para su primera práctica. Aunque no se han definido todos los róster de los otros cinco conjuntos, el veterano técnico se dio a la tarea de integrar a todos los jugadores en una sesión de entrenamiento en el campo.

“Vamos a poner las jugadas que vamos a tener durante la Serie. Por ejemplo, jugadas de toque, qué vamos a hacer con corredores en primera y tercera. Son diferentes señales que tenemos que poner durante todo un juego, y tenemos que trabajar con eso hoy para que se familiaricen con lo que nosotros como staff preparamos. Estaremos haciendo eso hoy y probablemente el miércoles”, explicó Vázquez.

A la sesión llegaron 28 jugadores. Según se informó mañana se integrarán el lanzador Carlos Francisco y los jugadores de cuadro TJ Rivera y Brett Rodríguez. Mientras, el lanzador derecho Aneuris Rosario se encontrará con el grupo en República Dominicana.

El mánager entiende que la integración de los jugadores refuerzos no deberá ser problema debido a que todos se conocen. De hecho, compartió que todos los atletas comenzaron a enviarse mensajes una vez se integraron en un chat.

“Ellos se conocen, jugaron todo el año en contra. Varios de ellos juegan juntos en Estados Unidos, no es tan difícil. Pero definitivamente estas prácticas son buenas para poder prepararnos y hablar con ellos personalmente sobre lo que espero de ellos, de la manera que pienso usarlos y cosas así por el estilo”, apuntó Vázquez.