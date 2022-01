Roberto Enriquez se convirtió hoy domingo en el recipiente del Premio Roberto Clemente de la temporada 2021-2022 otorgado por la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico (LBPRC) que porta el nombre de nuestro astro boricua.

El joven de 24 años natural de Carolina, Puerto Rico pertenece a las filas de RA12 y, actualmente, refuerza a los Criollos de Caguas en la Postemporada del torneo. A su vez, recibió el reconocimiento de Jugador de la Semana en la fase regular y consiguió un contrato de liga menor con los Diamondbacks de Arizona.

Este galardón busca reconocer a aquel jugador de la liga invernal que se haya destacado por su labor social, se comporte como un ciudadano ejemplar y esté comprometido con la juventud y otras causas sociales.

“Reconocemos el desempeño de Roberto Enriquez dentro y fuera del terreno. Su formación familiar, académica y espiritual hoy da frutos y sabemos que continuará cosechando éxitos.”, expresó Juan A. Flores Galarza, presidente del organismo.

PUBLICIDAD

En su nominación, Enriquez fue descrito como una persona ética, vertical y sensible a las necesidades del prójimo. En su segundo año de participación profesional con el RA12, el guardabosques se convirtió en un líder dentro y fuera del clubhouse fomentando la unidad y buen espíritu deportivo entre sus compañeros.

“El cuerpo técnico de RA12 siente orgullo por el desarrollo profesional de Roberto Enriquez dentro de la Liga. Comprenden que con su enfoque, carácter extraordinario, participación comunitaria, labor filantrópica y contribuciones positivas es quien mejor emula al legendario Roberto Clemente y representa al beisbol puertorriqueño dentro y fuera del terreno.”, reza la reseña firmada por Roberto Alomar.

Desde los tres años expresó su interés por el béisbol cursando su escuela secundaria en la Puerto Rico Baseball High School y la Next Level Academy donde se destacó en el área académica y a su vez, fortaleció sus destrezas deportivas. En su primer año con el equipo de desarrollo del inmortal del béisbol, se destacó como jardinero y relevista.

Fuera del diamante, ‘Roby’ como le conocen sus allegados hace labor filantrópica en su comunidad, ofrece charlas motivaciones a jóvenes, promueve fundamentos de béisbol a los niños de su vecindario, reparte alimentos a los necesitados y trae fanaticada a las gradas del parque con la misión de “servir de ejemplo para los más pequeños, entretener a los mayores y limitar el tiempo de los jóvenes evitando el ocio y malos pasos en las calles”.

“Primeramente, agradezco a Dios por recibir este premio que la LBPRC me otorga hoy. Significa algo especial para mí, porque es el Premio Roberto Clemente quien fue una leyenda para Puerto Rico, es un icono. Tristemente no lo pude conocer en vida, pero su legado el cual mi familia me ha compartido y he leído es algo que muy pocas personas han hecho en la historia y recibir este reconocimiento marca mi carrera como pelotero.”, dijo Enriquez al momento de recibir la noticia.

PUBLICIDAD

“ Significa algo especial para mí, porque es el Premio Roberto Clemente quien fue una leyenda para Puerto Rico, es un icono. Tristemente no lo pude conocer en vida, pero su legado el cual mi familia me ha compartido y he leído es algo que muy pocas personas han hecho en la historia y recibir este reconocimiento marca mi carrera como pelotero. ” Roberto Enriquez/ jugador de RA12

El Premio Roberto Clemente será entregado hoy domingo en el segundo partido de la Serie