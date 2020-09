Los Indians tiene menos de 24 para recuperarse de la paliza 12-3 en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana el martes contra los poderosos Yankees de Nueva York.

Y el dirigente interino puertorriqueño Sandy Alomar Jr. confía en la resiliencia de la novena que ha batallado contra la adversidad durante toda la temporada.

Los Yankees sacaron de la loma temprano al abridor favorito a ganar el Cy Young de la Liga Americana Shane Bieber, quien permitió siete carretas, mientras que el as de Nueva York Gerrit Cole amarró los bates de los Indians por siete entradas en el Progessive Field.

Los Bombarderos del Bronx pueden avanzar a la serie divisional con una victoria el miércoles a partir de las 7:08 p.m.

“Nos hemos recuperado de déficits como estos en la temporada regular”, dijo Alomar Jr. después del encuentro.

“Nos han pateado el trasero y hemos regresado al otro día. Los muchachos entiende la situación. Sabíamos desde que comenzamos que ellos son un equipo fuerte. Tienen que ganar otro juego y mañana es otro día. Es comenzar desde cero para nosotros”, agregó.

Bieber, quien ganó la triple corona al dominar las Mayores en victorias, ponches y efectividad, registró sus peores cifras de la campaña al permitir siete carreras y nueve imparables en su labor de cuatro entradas y dos tercios.

“Es un muchacho joven. Para mí que estuvo muy ansioso. Es su primer juego de postemporada. Su rectas estaban volviendo a la zona de strike un poco elevadas. La que sacó Aaron Judge estuvo elevada. No tuvo su dominio de lanzamientos. Recuperó algo en la segunda entrada y navegó por cuatro entradas pero como dije, es joven, el mejor lanzador de la Liga Americana este año y le tocó un juego malo en estos momentos”, analizó Alomar Jr.

“La primera entrada no resultó como yo había previsto. Desearía haber colocado lanzamientos distintos a la recta dentro de la zona de strike y haber desafiado más a los rivales. Yo solo me metí en algunas situaciones negativas, en cuentas adversas, sin tener mis mejores lanzamientos y cometiendo errores. No hay excusas. No estuve bien”, reconoció, por su parte, Bieber, de 25 años.

La única buena noticia para los Indians fue Josh Naylor, quien terminó la jornada de 4-4, a un triple del ciclo. José Ramírez y Tyler Naquin impulsaron las otras dos carreras de Cleveland. El boricua Francisco Lindor terminó de 4-0 y su compatriota Roberto “Bebo” Pérez de 3-0.

El venezolano Carlos Carrasco tratará de evitar la eliminación de Cleveland, que ha perdido siete partidos de playoffs al hilo, enfrentando al japonés Masahiro Tanaka.