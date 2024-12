“Se ve bien en el papel, pero no significa nada”: los Senadores no se confían tras un exitoso arranque en la liga invernal

La cima en la tabla de posiciones, junto al récord de 11-7 que poseen los Senadores de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) no es motivo de celebración para la novena sanjuanera.

“Se siente bien, pero como mismo dijimos que no habíamos ganado ningún trofeo por ganar cinco juegos, no hemos ganado ninguno por ganar 10. Se ve bien en el papel, pero no significa nada para el grupo porque queda béisbol en la temporada”, compartió Rivera a este medio en el remodelado terreno del Estadio Hiram Bithorn.