La semana pasada vio cumplirse la fecha límite en la que los equipos de las Grandes Ligas tenían obligado hacer ofertas económicas a sus jugadores con derecho a reclamar un arbitraje salarial si no lograban acordar por el precio ofrecido o solicitado.

Hoy, por su parte, arrancan las reuniones de invierno de los gerentes generales y ello supone prontos arreglos de cambios de jugadores y firmas de agentes libres, lo que pudiera significar resoluciones para -entre otros jugadores- los boricuas Eddie Rosario, Francisco Lindor, Carlos Correa y Yadier Molina.

En el caso de Molina, el que no haya llegado a un acuerdo con los Cardinals de San Luis antes de las reuniones dice mucho porque significa que definitivamente escuchará ofertas de otros equipos y eso pudiera encarecer el posible negocio para San Luis retenerlo.

Mientras, como todos saben, los Twins de Minnesota determinaron la semana pasada no hacerle una oferta a su guardabosque Eddie Rosario, quien obviamente no estuvo de acuerdo con firmar por la cantidad que el equipo le ofrecía y como éste les dejó saber que acudiría a la mediación de un árbitro, en donde el equipo sabía que no tenía las de ganar, pues lo dejaron libre.

Otros dos boricuas que sí recibieron ofertas, aunque no necesariamente de sus agrados porque no se anunciaron acuerdos oficiales, fueron los campocortos Francisco Lindor de los Indians de Cleveland y Carlos Correa de los Astros de Houston.

En el caso de ambos, ha habido rumores que sus novenas están explorando la posibilidad de cambiarles antes que inicie la próxima temporada, aunque con más certeza quien ha hablado de esa posibilidad ha sido Cleveland en torno a Lindor, pues para ellos sería una carga económica muy alta tener que pagarle un contrato de sobre $20 millones por año. Y sobre todo los Indians no quieren firmar a Lindor para jugar un año más y luego perderlo en la agencia libre.

En lo que el hacha va y viene, los Reds de Cincinnati y los Blue Jays de Toronto son dos novenas que se han mantenido negociando con miras a intentar fortalecerse en la posición del campocorto. También se mencionan como interesados a los Mets y Yankees de Nueva York.

Los Reds, por ejemplo, podrían ofrecer un cambio por Lindor que incluya como pieza clave al prospecto Nick Sinzel, de 25 años, y quien en liga menor ha bateado para .312 con un OPS de .895. En cuanto a los Blue Jays, estos pudieran considerar hacerse de Lindor prescindiendo entre otros talentos del Lourdes Gurriel Jr., quien está bajo contrato por tres años y $15 millones, el tipo de salario que Cleveland sí pudiera pagar.

En fin, con el inicio de los Winter Meetings hoy, espere pronto rumores y movidas. De paso, las reuniones serán virtuales debido a la pandemia del COVID-19.