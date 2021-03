Port St. Lucie - El lanzador de raíces puertorriqueñas de los Mets de Nueva York Seth Lugo está en camino de reanudar los lanzamientos en el día inaugural mientras el derecho se recupera de una cirugía realizada el pasado16 de febrero para extirpar un espolón óseo de su codo derecho.

Lugo habló el pasado jueves por primera vez desde la operación con el director médico de los Mets David Altchek. Nueva York dijo que Lugo necesita alrededor de seis semanas de recuperación después de la cirugía antes de poder lanzar. Entonces Lugo tendrá que trabajar su brazo en forma de juego, un proceso que probablemente llevará un mes o más.

“Ahora se siente mucho mejor, se siente bastante normal”, dijo Lugo. “Estamos entrando en las cosas de rehabilitación y asegurándonos de marcar todas las casillas y hacerlo de la manera correcta”.

Nueva York informó que Lugo se lastimó durante los intensos entrenamientos de Lugo durante el “Spring Training”

“A principios de febrero, me desperté y mi codo estaba simplemente hinchado y no tenía mucho rango, no podía flexionarlo ni extenderlo. Y luego hice lo que solía hacer por un poco de hinchazón “, declaró Lugo. “Después de que no bajó, fue entonces cuando llamé al personal de entrenamiento y dije: ‘Oye, mira, se me ha hinchado el codo y no puedo sacarlo. ¿Qué hacemos desde aquí? ‘’ Y luego llegamos aquí, nos hicimos la resonancia magnética, y después de los espolones óseos, una especie de suspiro de alivio, y los sacamos. Y aquí estamos”, relató.

No cree que un solo lanzamiento haya causado la lastimadura.

“Me tomó con la guardia baja porque se sentía bien, sé que no hubo un incidente o un lanzamiento o algo en lo que noté algo. Simplemente salió de la nada. Muy aliviado. Esos pocos días en los que no sabía lo que había allí, pasan todos los pensamientos en tu mente, y yo diría que este fue un escenario bastante bueno. Y me sentí bastante aliviado después de la resonancia magnética”

Lugo dijo que su ligamento colateral cubital se veía bien cuando lo revisaron. No hizo su primera aparición en 2017 hasta el 11 de junio después de regresar del equipo del Clásico Mundial de Béisbol con un ligamento parcialmente desgarrado que no requirió cirugía.

Lugo, de 31 años, pasó la temporada baja enfocándose en la resistencia en caso de que los Mets planearan usarlo como titular, pero no está seguro de si estará en la rotación o en el bullpen cuando esté disponible.

Lugo tuvo foja de 3-4 con efectividad de 5.15 en siete aperturas y nueve apariciones como relevista durante la temporada 2020 acortada por la pandemia. Se trasladó a la rotación a mediados de agosto para reemplazar a Steven Matz. Lugo fue uno de los relevistas más duraderos en 2019, con efectividad de 2.70 en 80 entradas en 61 juegos.

Lugo acordó el mes pasado un contrato de un año por $ 2,925,000 y se proyecta que por ahora regrese al bullpen como “set up” del cerrador boricua Edwin “Sugar” Díaz.