En medio de una directriz de parte de Major League Baseball (MLB) que no le permite a las federaciones de béisbol revelar los nombres de los peloteros que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol, el gerente general de Puerto Rico, Joey Solá, no descartó a los lanzadores Seth Lugo, Jake Arrieta y Joe Jiménez como parte del róster final para el anticipado evento.

Lugo, abridor de Puerto Rico en la edición de 2017, se mudó de los Mets de Nueva York a los Padres de San Diego al llegar a un acuerdo de dos años y $15 millones.

El derecho, de 33 años, fungió como relevista en las filas de los Mets desde la temporada 2020. Se espera que batalle por un puesto en la rotación de los Padres rumbo a la temporada 2023 de las Grandes Ligas. Se desconoce si Lugo estaría disponible para fungir como abridor en el torneo o si optaría por permanecer en los campos primaverales de los Padres.

“No te puedo confirmar ni rechazar. Tenemos directrices duras en cuanto a nombres en este momento”, dijo Solá sobre las instrucciones de MLB, quien hará el anuncio oficial de los rósters finales el próximo jueves, 9 de febrero, a través de MLB Network.

“Diría que el 99.9 por ciento que estuvieron en el Clásico pasado, que están activos, están en la primera lista. Como mencioné antes, no era difícil pensar que esos jugadores no iban a estar en la lista, más por el inventario de jugadores que están aptos para jugar en este torneo”, agregó en referencia de Lugo.

El exlanzador Jake Arrieta no ha lanzado en MLB desde septiembre de 2021. Este podría representar a Puerto RIco por lazos familiares. (Ross D. Franklin)

Que Lugo vuelve a sus orígenes como abridor sería un bálsamo para la posible rotación puertorriqueña en el certamen. José Berríos, Marcus Stroman y José de León perfilan como abridores de “Los Nuestros” a partir del 11 de marzo, día que Puerto Rico abre su participación contra Nicaragua en Miami, Florida.

“Definitivamente. Estamos tratando de diseñar, junto con el equipo técnico, diferentes escenarios. Cuando juegas este tipo de torneo, no lo puedes jugar como una temporada regular. Hay que jugar con las reglas, fórmulas y oponentes. No me extrañaría que, en algún juego, nos iríamos con el bullpen nada más (en un juego). Cuando miras el itinerario, de cierta forma nos favorece porque tenemos un juego de descanso antes del partido de República Dominicana. Si pasamos a segunda ronda, tendremos otro día libre. ¿Cuál es fuerte de nosotros? El bullpen. Estará listo para ese juego”, indicó Solá.

Arrieta, quien se retiró de las Mayores el año pasado y ganó un Cy Young en la Liga Nacional, figura en el listado de 50 jugadores.

“Tampoco puedo divulgar si va a estar o no (sin importar que no pertenezca a alguna organización). Hay un interés en Arrieta, hubo un interés. Depende de otras circunstancias y factores. Tuve una última comunicación con Jake, pero tenemos que tomar decisiones en los próximos días. Esto va todo a través de MLB”, declaró Solá sobre el lanzador de 36 años.

Solá añadió que Arrieta le dio una actualización de una última salida simulada que tuvo en las pasadas semanas.

En el caso de Jiménez, adquirido por los Braves de Atlanta en un cambio con los Tigers de Detroit, Solá descartó que haya recibido información sobre su indisponibilidad para jugar en el Clásico. El periódico Primera Hora informó recientemente que Jiménez iba a estar fuera por restricciones físicas.

“Por lo menos, no me han informado nada de Joe Jiménez. He tenido comunicación con él. A partir del 9 de febrero puedo hablar”, precisó.

La Federación de Béisbol local debe entregar el roster de 30 jugadores a MLB el próximo martes.