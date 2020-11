La noticia de la solicitud de dispensa de los Gigantes de Carolina para no participar en el venidero torneo invernal a solo dos semanas del comienzo de la temporada cayó como un balde de agua fría para los peloteros de la novena.

Dos de los principales integrantes de la plantilla carolinense reaccionaron con frustración y sorpresa el miércoles a El Nuevo Día a la determinación de la administración de los Gigantes de no lanzar su equipo al terreno cuando el torneo inicie el 1 de diciembre.

“Me siento supersorprendido. Siempre pensé que íbamos a jugar aquí aunque fueran 24 juegos. Pensé que Carolina iba a jugar”, dijo Johneshwy Fargas, jardinero central de la novena.

“Tú sabes lo que pasó este año en los Estados Unidos -no hubo acción en las ligas menores. Estuve por allá unos meses (de entrenamientos), pero no jugué bastante como lo he hecho desde el 2013 hasta esta fecha. Siempre había contado con la liga de Puerto Rico económicamente y para aprender muchas cosas nuevas”.

El martes, el administrador de los Gigantes, Guillermo Martínez, justificó la decisión y responsabilizó de la misma al gobierno estatal por su demora en dar o no el visto bueno para que la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente pueda celebrar su torneo con la presencia parcial de fanáticos en las gradas.

La Lbprc espera aún por la contestación del secretario de la gobernación (Antonio Pabón) al pedido para que le permita jugar con al menos 25% de la capacidad en los estadios.

Al igual que Carolina, los Tiburones de Aguadilla también anunciaron que no jugarían en el torneo. Los bicampeones Cangrejeros de Santurce evalúan esa misma posibilidad.

“Dicen que es por el dinero, pero Carolina no ha sido un equipo que haya tenido tantos fanáticos. Por eso me coge de sorpresa”, agregó el veloz jugador, quien en la actualidad es agente libre en el béisbol organizado.

“Este año hemos tenido que lidiar con muchas cosas que han cogido a uno de sorpresa y hemos podido bregar. Estamos luchando. Yo estaba cuadrado para jugar con Carolina. Teníamos prácticas en estos días y haberla cancelado (la participación) de un día para otro eso coge de sorpresa”, apuntó Fargas.

Fargas, quien estuvo por corto tiempo este año en los campos de entrenamiento de los Mets de Nueva York tras firmar por un año, indicó que comenzará a hacer gestiones en las otras ligas caribeñas para conseguir trabajo.

También espera por conocer si será reclamado en un sorteo que habrá de celebrarse en la liga local con los jugadores de las franquicias que recesarán.

“De verdad que me cogió por sorpresa. Ahora mismo estoy tratando de buscar trabajo para ir a Dominicana o para México para poder hacer dinero y poder jugar. Hay que seguir practicando para ponernos ready para el otro año. No queda de otra. Voy a seguir buscando para ver si puedo jugar”, señaló Fargas.

Reacciona Brian Navarreto

Por otro lado, el receptor Brian Navarreto dijo que la noticia fue frustrante, pero ya tenía sospecha que eso sucedería.

“Eso lo esperaba. No nos habían dicho nada de comenzar a practicar. Estabámos esperando eso hasta que no los notificaron los coaches que no tendríamos temporada”, confesó el receptor de magníficas cualidades defensivas.

“Lo más que quería era jugar aquí. Estaba ansioso por jugar. Es un poquito frustrante porque quería ponerme ready para la temporada. Hay muchos peloteros que necesitan de la liga para jugar aquí y conseguir sus contratos allá afuera. Es un poco frustrante. Espero que esto se solucione pronto”, dijo el receptor con breve experiencia en las Mayores.

Al igual que Fargas, Navarreto buscará alternativas en el exterior en el caso de que no sea reclamado en el sorteo de la liga local.

“Voy a esperar. Me gustaría que me escogieran en Puerto Rico (pero) si no me escogen vienen otras opciones. Lo que quisiera es jugar aquí. Yo lo que quiero es jugar”.

Por otro lado, el gerente Gil Martínez se manifestó en iguales términos sobre la decisión.

“Es triste para Carolina, para el pueblo en sí porque no tienen su equipo, pero especialmente para sus peloteros. Este es su taller ya que no jugaron en Estados Unidos, no jugaron Doble A aquí y tenían la esperanza de jugar en Puerto Rico y se van a quedar muchos afuera. No a todos los van a escoger de refuerzos. Ahora es prepararnos para el próximo año”, sostuvo Martínez, al agregar que hace apenas dos días hacían planes para salir a practicar.

Sigue la incertidumbre con Santurce

La gerencia de los Cangrejeros de Santurce, por su lado, aún no determinado oficialmente si la franquicia estará participando en el venidero torneo invernal.

El miércoles el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Juan Flores Galarza, indicó que la gerencia de los bicampeones están en un proceso de evaluación y análisis interno para determinar si estarán en el terreno de juego en el venidero torneo.

“No sé si Santurce ha tomado una decisión. En el caso de Santurce han dicho que sin fanáticos no jugarían pero tenían que hacer unas evaluaciones y estamos esperando esa comunicación”, explicó el líder beisbolero.

El miércoles se supo que los integrantes de los bicampeones nacionales tomaron parte de los entrenamientos en el estadio Hiram Bithorn.

“Aquí estamos practicando. No nos han dicho nada”, dijo un miembro de la novena capitalina que no quiso ser identificado.

El lunes, los Cangrejeros solicitaron 48 horas para decidir si estarían participando en el venidero torneo. De no hacerlo se unirían a los Gigantes y los Tiburones como los grandes ausentes del torneo.

Estas dos franquicias admitieron por separado que se les haría imposible operar sin la presencia de fanáticos en las gradas. La Lbprc está solicitando al gobierno que se le permita operar con la presencia del 25% de los fanáticos, pero hasta el miércoles no habían recibido respuesta.

“Santurce está haciendo unos análisis internos. En medio de esos análisis cuando baje esta decisión si nos dicen que es sin fanáticos comoquiera van a decidir si sí o si no”, agregó.

Flores Galarza explicó que se mantiene en comunicación con el secretario de la gobernación para conocer si recibirá el permiso para poder llevar de forma limitada fanáticos a las gradas. Este espera que la misma baje antes de concluir la semana.

“La realidad es que he estado en comunicación continua con el secretario de la gobernación con la intención que lo más pronto posible nos exprese cual es su sentir sobre la petición que le hicimos. Estamos esperando esa comunicación”.

“Cuando llegue esa comunicación y dependiendo lo que nos conteste nosotros convocaríamos a una reunión extraordinaria para una vez tengamos todo los elementos de juicio tomar decisiones ya en forma final”.

“Nosotros vamos a jugar. Lo que va a cambiar es el número de equipos. Ya hay una decisión tomada de que vamos a jugar con cuatro franquicias. Lo que estamos buscando es la forma que en vez de cuatro sean más”.

Flores Galarza indicó que las franquicias que han garantizado que jugarán con o sin la presencia de fanáticos lo serán Caguas, Mayagüez, Manatí y RA12.

“Esas cuatro franquicias dijeron que aunque no nos aprueben el gobierno fanáticos, van a jugar. El lunes no nos habían aprobado jugar con fanaticos. Nuestras expectativas es que esa decisión va a bajar esta semana se le va a dar la oportunidad a estos equipos que la decisión que tomaron el lunes la revisiten”, concluyó.