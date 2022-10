El receptor boricua de los Astros de Houston, Martín “Machete” Maldonado, sencillamente, desconocía que el uso de los bates que le regaló el dominicano Albert Pujols estaba prohibido por Major League Baseball (MLB) desde el 2010 y, por tal razón, los usó en el primer juego de la Serie Mundial ante los Phillies de Filadelfia.

Una vez, MLB tuvo conocimiento, de inmediato, se comunicó con Maldonado para dejarle saber que no podía seguir usando los bates de Pujols en el clásico. Y para el segundo choque el sábado en la noche los cambió de nuevo.

“Pujols y yo somos muy buenos amigos”, dijo Maldonado el sábado a la prensa.

“Tenemos una relación de antes. Jugué con él en Anaheim. Le pedí un par de bates y los usé [en el primer juego]. La liga (MLB) llama hoy (sábado) y todo lo que dijeron es que no tenía el tiempo de servicio para poder usar ese bate, solo porque hay una regla que en 2010 tenías que tener tiempo de servicio. Subí en el ‘11. No creo que sea gran cosa. Creo que es una regla y tengo que seguir la regla, y es por eso que no los usé hoy”, abundó Maldonado.

PUBLICIDAD

El bate que Maldonado usó en el partido inicial es un modelo Marucci AP5, En 2010, MLB cambió las especificaciones del bate por motivos de seguridad, recortando el diámetro del cañón de las antiguas 2.75 pulgadas a 2.61 pulgadas.

El cambio a bates ligeramente más delgados fue diseñado para reducir el riesgo de que se rompan en múltiples pedazos.

MLB no encontró que Maldonado tuviera ninguna ventaja competitiva usando el modelo de Pujols, y parecía que la confusión fue un error honesto. Maldonado bateó .186 esta temporada y es un bateador de por vida de .209 en 12 temporadas.

En la Serie Mundial, Maldonado bateó de 3-1 con una remolcada en el primer juego y de 3-0 en el segundo.

Con la información brindada por Tom Verducci, de Fox, resulta que Pujols jugó los últimos 12 años con un bate “apadrinado” por la liga.

La serie entre Houston y Filadelfia está igualada 1-1. Sigue el lunes en Filadelfia.